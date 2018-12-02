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Лидеры США и Китая договорились приостановить торговую войну

16:10 2.12.2018
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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения в течение 90 дней. До окончания этого срока Вашингтон не будет повышать пошлины на китайские товары с 10 до 25%.

Повышение пошлин на товары из Китая на сумму $200 млрд планировалось с 1 января следующего года. «Президент Трамп согласился, что не будет повышать с 1 января тарифы на продукцию на сумму в $200 млрд с 10 до 25%», — цитируют «Ведомости» сообщение Белого дома.

Китай в свою очередь согласился закупать у США сельскохозяйственную, промышленную и другую продукцию, энергоносители «на значительную сумму», чтобы сократить торговый дисбаланс.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в субботу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, переговоры продолжались два с половиной часа. По словам Трампа, это была «потрясающая и продуктивная встреча с безграничными возможностями для США и Китая». «Для меня большая честь работать с председателем Си Цзиньпином», — сказал он журналистам.

 

Темы: Отношения США и Китая, Акцизы и пошлины
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Комментарии читателей
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02.12.2018, 17:44
Гость: Слава Товарищу Си!

Китай согласился покупать «очень значительный» объем товаров из США для сокращения торгового дисбаланса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
«Китай согласует покупку еще несогласованного, но очень значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами», — уточнили в Вашингтоне, добавив, что Пекин начнет покупать продукцию американских фермеров «незамедлительно».
02.12.2018, 17:06
Гость: SL

Спасибопутену за нищету и развал.
02.12.2018, 16:52
Гость: Китайцы молодцы!

Легли под США, расслабились и получают удовольствие. Усвоили урок СССР.
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