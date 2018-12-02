Лидеры США и Китая договорились приостановить торговую войну

16:10

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения в течение 90 дней. До окончания этого срока Вашингтон не будет повышать пошлины на китайские товары с 10 до 25%.

Повышение пошлин на товары из Китая на сумму $200 млрд планировалось с 1 января следующего года. «Президент Трамп согласился, что не будет повышать с 1 января тарифы на продукцию на сумму в $200 млрд с 10 до 25%», — цитируют «Ведомости» сообщение Белого дома.

Китай в свою очередь согласился закупать у США сельскохозяйственную, промышленную и другую продукцию, энергоносители «на значительную сумму», чтобы сократить торговый дисбаланс.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в субботу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, переговоры продолжались два с половиной часа. По словам Трампа, это была «потрясающая и продуктивная встреча с безграничными возможностями для США и Китая». «Для меня большая честь работать с председателем Си Цзиньпином», — сказал он журналистам.