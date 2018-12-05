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Китай готов вести переговоры с США о торговых разногласиях

08:58 5.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Китай считает, что следует как можно скорее реализовать договоренности по торговым разногласиям между Китаем и США, достигнутые на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине, заявил представитель министерства коммерции Китая.

"Обеим сторонам надо активно включиться в работу в рамках консультаций в течение 90 дней в соответствии с намеченными расписанием и дорожной картой", -  приводит слова представителя министерства "Интерфакс".

В ответ на вопрос о том, какие первоочередные задачи на переговорах ставит перед собой Китай, чиновник сказал: "Китай начнет с реализации уже достигнутых договоренностей, и чем скорее, тем лучше".

Как сообщалось, Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились о том, что США не будут с 1 января 2019 года поднимать ввозные пошлины на китайские товары с 10% до 25%, о чем ранее объявлял Вашингтон. 

Одновременно стороны должны посредством переговоров в трехмесячный срок прийти к конкретному соглашению. Если за 90 дней стороны не смогут заключить такое соглашение, то 25-процентные пошлины на импортируемые США из Китая товары стоимостью $200 млрд вступят в силу.

Американские фондовые индексы завершили резким падением торги во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем.

Однако позже инвесторы начали сомневаться в том, что заморозка повышения пошлин на китайские товары, поставляемые в США, приведет к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.

Темы: Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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05.12.2018, 12:29
Гость: Евгений В

Был в США, обратил внимание, что очень много качественных товаров китайского производства, много китайских кафе и ресторанчиков, отношение к китайцам нормальное, как и к другим дружеское, включая и нашу русскую проектную группу. Китайцев в США во всех сферах деятельности не мало.
Я думаю они договорятся.
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