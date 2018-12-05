Китай готов вести переговоры с США о торговых разногласиях

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Китай считает, что следует как можно скорее реализовать договоренности по торговым разногласиям между Китаем и США, достигнутые на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине, заявил представитель министерства коммерции Китая.

"Обеим сторонам надо активно включиться в работу в рамках консультаций в течение 90 дней в соответствии с намеченными расписанием и дорожной картой", - приводит слова представителя министерства "Интерфакс".

В ответ на вопрос о том, какие первоочередные задачи на переговорах ставит перед собой Китай, чиновник сказал: "Китай начнет с реализации уже достигнутых договоренностей, и чем скорее, тем лучше".

Как сообщалось, Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились о том, что США не будут с 1 января 2019 года поднимать ввозные пошлины на китайские товары с 10% до 25%, о чем ранее объявлял Вашингтон.

Одновременно стороны должны посредством переговоров в трехмесячный срок прийти к конкретному соглашению. Если за 90 дней стороны не смогут заключить такое соглашение, то 25-процентные пошлины на импортируемые США из Китая товары стоимостью $200 млрд вступят в силу.

Американские фондовые индексы завершили резким падением торги во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем.

Однако позже инвесторы начали сомневаться в том, что заморозка повышения пошлин на китайские товары, поставляемые в США, приведет к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.