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Всемирный банк посоветовал России больше гастарбайтеров и приватизации – власти берут под козырек?

14:06 7.12.2018 , Валентин Катасонов

Валентин Катасонов: «У нас типичная модель колониальной экономики»

Всемирный банк (ВБ) подготовил очередной доклад о состоянии российской экономики. Основной вывод – экономика России еще около 10 лет будет пытаться медленно расти темпами не более чем 1,3-1,5% в год.

Фото с сайта ghanawebonline.com

То есть выполнение "майского указа" президента – об ускорении роста ВВП России до среднемирового уровня к 2024 году – при ныне проводимой политике невозможно, с точки зрения ВБ. А вот уже после 2028 года возможен рост в 3% и выше при выполнении некоторых условий.

Одно из важных условий, а именно повышение пенсионного возраста, воплощено в жизнь – это отмечается в докладе как положительная мера. Но также стране необходимо увеличение потока трудовых мигрантов, привлечение новых инвестиций и повышение совокупной факторной производительности (труда, капитала, технологий, инфраструктуры и институтов).

И если с первым особых проблем нет, то с остальным может получиться заминка. Кроме того, ВБ отмечает концентрацию экономической активности в руках государства – так что, возможно, продолжится приватизация.

С одной стороны, какая нам разница до прогнозов Всемирного банка, но с другой – а разве не советами ВБ и МВФ руководствуются последователи гайдаровской экономики?

Ведь главной целью опять становятся рейтинги и "топы", а не благосостояние граждан. Возможно, следует действовать по принципу "предупрежден – значит, вооружен"?

О рекомендациях ВБ и действительно необходимых мерах в экономике России Накануне.RU рассказал доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов.

– Новый доклад ВБ не очень-то радужный, особенно для элит, которым опять поручили выполнять очередной "майский указ". На ваш взгляд, верны ли оценки Банка?

– Я не особенно обращаю внимание на разного рода заявления. Оценки и прогнозы МВФ, ВБ часто бывают конъюнктурными. Но, конечно, никаких условий для экономического развития в России нет.

Я на днях проводил подсчет по некоторым итогам деятельности России за три квартала – изучал данные ЦБ по платежному балансу. Получается, что примерно за три квартала чистый отток капитала составил порядка $110 млрд. И это только по трем позициям – чистый отток капитала, сальдо инвестиционных доходов, прирост валютных резервов.

Понятно, что при таких масштабах ограбления страны о каком-либо экономическом развитии говорить просто бессмысленно. А те показатели, которыми пользуется и ВБ, и наши экономические ведомства – это показатели "ни о чем", потому что ВВП – это некий показатель мыльного пузыря, там реальная экономика составляет не очень большую долю.

– Но власти постоянно говорят, что "экономика стабильна", и хоть и медленными темпами, но растет…

– Даже если бы и был реальный экономический рост, то, боюсь, при нынешней модели бенефициаром такого реального роста была бы только олигархия, а не простой народ. Поэтому даже если бы были реальные приросты экономики, то нам это ничего бы не сулило.

Вопрос стоит о том, что нам надо решать двуединую задачу: с одной стороны, переходить от экономики мыльных пузырей к развитию реальной экономики, с другой – чтобы распределение общественного продукта было более справедливым. А одним из принципов справедливого распределения является распределение общественного продукта по труду.

– Можно ли сказать, что Всемирный банк своим докладом "сливает" российские власти, прямо говоря о том, что пенсионная "реформа" нужна была нашим "зарубежным партнерам"?

– Так называемая пенсионная "реформа" в России была проведена под диктовку Международного валютного фонда. Есть документы, которые показывают, что наша власть не отклонялась ни вправо, ни влево.

Что касается самого МВФ – это инструмент в руках хозяев денег, а если смотреть на проблему шире, то хозяева денег хотят стать хозяевами мира. Соответственно, в их планах одним из главных пунктов является сокращение значительной части населения планеты.

В отношении России никаких особо иллюзий у нас не должно быть – Россию просто предлагается зачистить, и в этом смысле так называемая пенсионная "реформа" – это средство такой зачистки.

А наши чиновники – они ничего не думают, они просто ретранслируют те команды и решения, которые идут "сверху". Они даже не задумываются над тем, что, в конечном счете, рубят сук, на котором сами сидят.

– ВБ отмечает концентрацию экономической активности в руках государства – это значит, что продолжится приватизация?

– По поводу доли государства – это очень лукавый тезис, потому что государство, как это ни парадоксально, создает значительную часть общественного продукта. А если смотреть по форме собственности – получается, что у нас в основном средства производства, основные фонды приватизированы.

Но приватизированные фонды мало что дают. То есть если мы по затратам будем смотреть – да, вроде бы, у нас частная экономика. Если по результатам – то мы увидим, что основная часть общественного продукта – это продукт, создаваемый государственным сектором.

Конечно, если говорить о государственном секторе, то тут у нас масса проблем. Есть госкорпорации – это некая квазигосударственная собственность. Есть государственная оболочка, а внутри на самом деле структуры, которые де-факто приватизированы.

Например, ВЭБ, Ростехнологии. Почему я говорю "де-факто" – потому что бенефициарами деятельности этих так называемых государственных корпораций являются отдельные частные лица.

Об этом, кстати, сейчас вынуждены говорить даже некоторые либералы – что приватизация не стала гарантией того, что экономика стала эффективнее. Приватизация привела к тому, что просто экономику разграбили.

– Что бы вы выделили главным из этого доклада?

– Вопрос формы собственности, конечно, важный, но в данном случае у нас главное, что "наша" власть – на самом деле не наша, она работает на "метрополию", соответственно, главные бенефициары всего этого разграбления находятся за океаном.

Так называемые "наши" олигархи – это некие транзитные бенефициары, потому что в какой-то момент времени их, безусловно, тоже экспроприируют. Как говорил классик, экспроприаторов экспроприируют.

Мы это видим хорошо и на нынешнем "нашем" олигархе Олеге Дерипаске, и многие олигархи ушли в небытие, потеряли свои капиталы – взять того же Ходорковского.

В общем, у нас типичная модель колониальной экономики, поэтому говорить о каком-либо экономическом развитии бесполезно.

Необходимо менять модель экономики, а модель экономики мы можем сменить только в том случае, если будет сменена власть. Потому что нынешняя власть – компрадорская, она обслуживает интересы метрополии.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.12.2018, 17:34
Гость: Сварог.

Збигнев Бжезинский: "500 млрд. долларов российской "элиты" лежит в наших американских банках и работают на нашу американскую экономику и вы еще у себя в России разберитесь с тем, что это ваша элита или все-таки наша американская."
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А ведь Бжезинский прав. Что если под этой элитой понимать все те олигархическо-воровские кланы криптотроцкистов монополизирующих сегодня весь сверх прибыльный сырьевой сектор экономики и все банковско-финансовые операции в стране то он абсолютно прав. Сегодня вся прибыль от распродажи национальных сырьевых ресурсов страны(нефть, газ, металл, уголь, лес) не вкладывается в развитие России, а вывозится в офшоры этой гнилой антирусской кастой компрадоров-троцкистов и там фактически разворовывается.
07.12.2018, 17:22
Гость: мордехай

Зачем такие перемены, все и так в наших руках. Важно продолжать вдалбливать в сознание и в головы русских, что мол все в стране под контролем и что мол все идет по плану, все строится и модернизируется. Говорите что в 2050 у нас будет самая лучшая экономика. Говорите что в 2099 полетим к Марсу. Говорите что экономика и реальная средняя зарплата людей растут беспрецедентными темпами. Это очень хорошая тактика, которая нас никогда не подводила с момента нашего прихода во власть в 1917, ведь русские такие доверчивые и наивные, легко поддаются переубеждению.
07.12.2018, 17:11
Гость: Срулик

Шалом. И вас с Прздником! До встречи на прзднике Хануки в Кремле.
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