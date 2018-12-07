Страны ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи. Баррель подорожал

17:23

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, передают Bloomberg со ссылкой на участников заседания в Вене.

Основная часть сокращения (800 тысяч баррелей в сутки) придется на страны ОПЕК, еще 400 тысяч — на других участников соглашения, в том числе Россию (источник Reuters в Минэнерго называл цифру 200 тысяч баррелей в день).

Источник Reuters рассказал, что Иран также одобрил сделку по сокращению добычи, но, как отмечает источник Bloomberg, страна будет освобождена от обязательств.

На новостях о достижении соглашения стоимость барреля Brent поднялась с 61 до 63 долларов.