Как будут расти цены в следующем году

По мнению экономиста, скорее всего, в 2019 году может случиться резкое ослабление курса рубля, что выльется в рост потребительских цен

С каждым месяцем Росстат фиксирует все большее ускорение роста цен. А ведь снижение инфляции до четырех процентов еще недавно было самым большим предметом гордости лично главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Что же вызвало такой рост, до какого уровня он дойдет в следующем году и означает ли происходящее, что эпоха низкой инфляции в России заканчивается?

© KM.RU, Петр Чайников

Совсем недавно, в 2017 году, ЦБ добился самой низкой за всю новейшую историю России инфляции – всего 2,5%. И в этом году регулятор направил все свои силы на то, чтобы удержать показатель на низком уровне.

Однако в ноябре Росстат зафиксировал ускорение инфляции до 0,5%. Тогда как в октябре она была на уровне 0,4%, а в августе и вовсе почти на нулевом уровне. В итоге в годовом выражении отмечается ускорение инфляции до 3,8% против 3,5% в предыдущем месяце.

При этом целевой уровень Центробанка – 4%, который он пытается не превысить. И если в этом году выполнить цель еще удастся, то вот в 2019 году – вряд ли. Уже в первый месяц нового года экономисты ждут продолжения тенденции разгона инфляции, а за год она, может быть, даже удвоится – в худшем случае.

Что же гонит цены вверх? Прежде всего, продовольствие – в ноябре цены на продукты выросли сразу на 1%. Даже в октябре повышение было лишь 0,6%. В частности, уже второй месяц подряд дорожают яйца, сахар, крупы и мясо. Кроме того, поднялись цены на овощи и фрукты сразу на 3,4% (в октябре – на 1,1%), что, впрочем, является традиционным в осенне-зимний период.

Непродовольственные товары росли в цене не так существенно, выделились лишь табачные изделия, чистящие средства и медикаменты. Радуют цены на услуги: в ноябре – нулевой рост, в октябре – минус 0,1%. Подорожали лишь бытовые услуги и услуги в сфере культуры.

«Инфляция обычно начинает ускоряться в октябре, после сбора урожая. На декабрь традиционно приходится пик роста потребительских цен второй половины года», – говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

Сыграло свою роль и повышение цен на автомобильное топливо. Правительству в ручном режиме, правда, удалось остановить это «безобразие», но осадок мог остаться.

«Скорее всего, рост цен на топливо нашел свое отражение в увеличении стоимости внутренних перевозок, что способствует росту потребительских цен», – не исключает Виталий Манжос (ИК «Алго Капитал»). Справедливости ради, ускорение инфляции в ноябре нельзя назвать драматичным. Однако появилась угроза ее разгона в новом году и выхода показателя за пределы 4%.

Для такого роста есть ряд объективных предпосылок. Во-первых, хотя рост стоимости продовольствия осенью и зимой и является сезонным, однако динамика роста отличается год от года в зависимости от урожая. И если в прошлом году урожай зерновых бил даже советские рекорды, то в этом – ситуация иная.

«В 2018 году в России сократилось количество собранных зерновых культур. Очевидно, что текущий рост стоимости муки, крупы и комбикормов негативно отражается на цене широкого спектра продовольственных товаров», – говорит Виталий Манжос.

Кроме того, с нового года, как известно, будет повышена ставка НДС. «Многие производители начинают увеличивать отпускные цены загодя», – добавляет Манжос. Традиционная в начале года индексация тарифов естественных монополий, конечно, тоже подтолкнет инфляцию.

Наконец, ключевой фактор – динамика курса рубля.

Чем сильнее девальвирует российская валюта, тем хуже показатели инфляции. «Ослабление курса рубля означает удорожание импортных товаров. Поэтому августовское и сентябрьское падение курса рубля с некоторой временной задержкой способствовало росту внутренних цен в ноябре», – говорит Манжос. Например, подорожание ряда непродовольственных товаров (включая одежду, обувь и медикаменты) является как раз следствием ослабления рубля на 20% относительно локального минимума конца февраля, отмечает главный экономист ФК «Уралсиб» Алексей Девятов.

Казалось бы, если ОПЕК+ удастся сохранить высокие цены на нефть, не ниже 60 долларов за баррель, то рублю не о чем было бы переживать, как и покупателям – в магазинах. При успешном заключении сделки ОПЕК+ цены на нефть могут начать восстанавливаться до 63–65 долларов, сформировав канал для укрепления рубля до 65,2–66,7, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Но парадокс заключается в том, что основной угрозой для рубля выступают даже не макроэкономические, а внешнеполитические факторы. «Возможное введение жестких санкций в отношении суверенного долга РФ, а также против отечественной банковской системы, может стать стимулом для дальнейшего ослабления курса отечественной валюты и роста инфляции», – предупреждает Манжос. По его мнению, официальные прогнозы ускорения инфляции до 5–5,5% в 2019 году как раз связаны с оценками вероятного ослабления рубля в новом году.

По мнению экономиста, скорее всего, в 2019 году может случиться резкое ослабление курса рубля, что выльется в рост потребительских цен в течение одного–трех последующих месяцев.

«Однако по опыту прошлых лет мы знаем, что моменты резкого ускорения инфляции сменяются продолжительными периодами ее сокращения. Годовой уровень инфляции может оказаться заметно ниже пиковых месячных значений и может составить 5–6% или несколько выше», – заключает Манжос.

Согласно расчетам Девятова, уже в марте–апреле 2019 года инфляция вырастет до 5,9–6% год к году, а по итогам года окажется значительно выше четырехпроцентного целевого уровня ЦБ РФ.

Учитывая такой большой набор факторов «за» ускорение инфляции, а также высокие ожидания роста цен, ЦБ РФ может решиться на превентивное повышение ставки уже 14 декабря этого года. Аналитики Росбанка оценивают вероятность увеличения ставки регулятором на 0,25% с полноценным возобновлением покупок валюты на открытом рынке в 60%. Все эти события способны заставить россиян снова начать сберегать, а не тратить.