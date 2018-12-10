Иностранных инвесторов обязали раскрывать ФАС структуру владения

19:24

Дмитрий Медведев подписал три постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающие порядок раскрытия информации о структуре владения иностранными инвесторами, планирующими совершение сделок в отношении российских хозяйственных обществ, в том числе имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 1456, предусматривают порядок, в соответствии с которым иностранные юридические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, и находящиеся под их контролем организации должны представлять в ФАС России информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, а также регламентируют объем представляемой информации.

«Правила № 1456 устанавливают случаи, когда информация должна быть представлена иностранным инвестором в составе ходатайства о предварительном согласовании сделки или уведомления о совершении сделки. Кроме того, если принятие решения о необходимости предварительного согласования сделки в соответствии с Законом № 57-ФЗ зависит от представления заявителем в антимонопольный орган информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарах и контролирующих лицах, такая информация должна быть представлена в срок не позднее 30 дней до предполагаемой даты совершения сделки», - пояснила начальник Управления контроля иностранных инвестиций ФАС России Олеся Мильчакова.

Также внесены изменения в порядок подачи ходатайств и уведомлений о совершении иностранными инвесторами сделок в отношении российских стратегических обществ.

«Постановления Правительства Российской Федерации направлены на обеспечение правовой определенности для иностранных инвесторов, планирующих осуществлять инвестиции в российские хозяйственные общества, а также на реализацию положений Закона № 122-ФЗ, которым были внесены изменения в Закон № 57-ФЗ, заменившие принцип территориальной юрисдикции иностранного инвестора на принцип раскрытия информации о структуре владения, который теперь используется при решении вопроса о согласовании Правительственной комиссией по иностранным инвестициям в Российской Федерации сделок иностранных инвесторов», - прокомментировал замглавы ФАС Андрей Цыганов.