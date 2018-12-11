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Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

22:16 11.12.2018
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей. Законопроект об этом принят Госдумой в окончательном чтении.

Рост составит 117 рублей и коснется зарплат около 3,7 млн работников.

Как сообщили в Госдуме, дополнительные расходы предприятий в связи с нововведением составят 13,7 млрд рублей.

Механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума был введен в декабре прошлого года, напоминает "Российская газета". 

Темы: Экономическая ситуация в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 06:37
Гость: Гость

Скорее всего там живут ее дети. Как и дети Солженицына, и других подобных. Думаю, именно за это они все и боролись всю жизнь.
12.12.2018, 04:33
Гость: Стих

Поверю в честность депутата,
Закон который протолкнет,
Что депутатская зарплата
Не может превышать трех МРОТ.
12.12.2018, 03:27
Гость: Aси

Меньше некуда.
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