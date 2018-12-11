Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

22:16

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей. Законопроект об этом принят Госдумой в окончательном чтении.

Рост составит 117 рублей и коснется зарплат около 3,7 млн работников.

Как сообщили в Госдуме, дополнительные расходы предприятий в связи с нововведением составят 13,7 млрд рублей.

Механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума был введен в декабре прошлого года, напоминает "Российская газета".