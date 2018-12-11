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Герман Греф допустил изменение названия Сбербанка

19:20 11.12.2018
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
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Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: оттуда может пропасть слово «банк». Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф по итогам наблюдательного совета.

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, [но] мы сейчас эту тему проговариваем», — приводит слова Грефа РБК.

По его словам, сейчас Сбербанк «значительно больше, чем банк». «Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов — как физических, так и юридических лиц», — отметил он.

Темы: Сбербанк
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 06:42
Гость: Еще один

Михаил. Я понимаю, что Греф, как руководитель всего банка не настраивает, например, банкоматы. Но если он не спрашивает по команде со своих подчинённых, я спрошу у него - какого х... дъявола, банкоматы поменянные после ввода новых 200-2000 рублевок, ДО СИХ ПОР не принимают их??? Это поколение дефективных менеджеров уже за...колебало. В отделении связи появился закуток, где работает Почта - банк. Даже банкомат поставили, который берет 100 руб. с держателей других карт. Типа заманивают. А поставить терминал оплаты с карт, как в соседнем пивном киоске, ума не хватает. И считают люди эти копейки, и заказывают банковскую машину крупнее (мелочь, сс..а тяжелая). Но это же не дело руководителя почты России. Он беспилотники тестирует.
12.12.2018, 06:13
Гость: Владимир

Греф один из колониальных управляющих Россией. Когда в России наладится нормальная власть для народа, нужно следить чтобы он не скрылся и ответил за свои дела
11.12.2018, 22:53
Гость: Михаил

СберИнвест, ну при капитализме отъём средств так и называется - инвестиции.
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