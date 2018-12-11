Герман Греф допустил изменение названия Сбербанка

19:20

Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: оттуда может пропасть слово «банк». Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф по итогам наблюдательного совета.

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, [но] мы сейчас эту тему проговариваем», — приводит слова Грефа РБК.

По его словам, сейчас Сбербанк «значительно больше, чем банк». «Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов — как физических, так и юридических лиц», — отметил он.