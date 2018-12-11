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Чистый отток капитала из России в январе-ноябре вырос в 3,3 раза

21:26 11.12.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2018 года вырос в 3,3 раза - до $58,5 млрд по сравнению с $17,7 млрд оттока за аналогичный период 2017 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на  комментарий Банка России.

ЦБ РФ ранее сообщил, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-октябре составил $42,2 млрд. Таким образом, в ноябре мог быть зафиксирован чистый отток на уровне $16,3 млрд.

Согласно обнародованному в конце октября прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти в $72 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $66 млрд.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 06:53
Гость: наперсточники играют и выигрывают

Другими словами в Россию под видом инвесторов сьезжаются финансовые аферисты и шуллеры со всего мира и за счет спекуляций на финансовом рынке зарабатывают огромные барыши. Политика ЦБ при этом направлена на создание тепличных условий именно для этой группы воров и жуликов. То есть это есть самое настоящее воровство денег у государства. ЦБ же обьясняет всем это типа мол как свободное бегство капиталов инвесторов из России.
12.12.2018, 06:39
Гость: Представляю.

В стране соседской успешно применяют анкерные щиты на границах, раскрашенные в жовто блакитные цвета. Очень успешная система.
12.12.2018, 06:34
Гость: Как-то смущают цифры

Каждый раз читаю о том, что вывоз денег увеличился во столько-то раз. И если увеличения умножить, то уже должна получиться такая сумма, что хватит всем на Земле. А деньги никак не кончаются. Загадка.
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