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Страны ЕАЭС создадут единую электронную валюту для расчетов

14:55 12.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введут единую валюту для трансграничных расчетов. Автором инициативы стал Национальный платежный совет, сообщили «Известия».

По словам председателя правления организации Алмы Обаевой, новую валюту планируется применять только в операциях взаимозачетов при межгосударственной торговле. Новые деньги будут исключительно электронными.

Введение такой валюты необходимо для облегчения взаимных расчетов в условиях угрозы санкций. Отмечается, что курс новой валюты будет зависеть от курса национальных денежных единиц стран-членов ЕАЭС по отношению друг к другу.

Созданием единого платежного средства уже заинтересовались в некоторых крупных российских кредитно-финансовых организациях, пишет газета. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев пояснил, что новая валюта будет напоминать европейский ЭКЮ, предшествовавший появлению евро.

Как отмечают эксперты, введение электронной валюты поможет участникам ЕАЭС перейти к постепенному отказу от доллара. Вместе с тем инициатива устраивает и других членов союза, которым невыгодно усиление роли рубля.

В настоящее время странами-членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Темы: Макроэкономика и статистические данные, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 16:35
Гость: Ray Bloom

В общем малозначительные страны.
12.12.2018, 16:17
Гость: парацедбс

созддаут)))
а пользоваться не будут)))))))
Евразэс = эфемерное образование))
12.12.2018, 16:03
Гость: проф. Преображеннский

Процесс правильный но далеко не идеальный. Можно было на других принципах - материка России с 3 -мя точками позиционирования.
Калиниград - Москва - Платформа особой конструкции с подогревом и ЯЭУ в Артмке на траверзе чукотки - можно буй - если платформа невозможна -поскольку ледяные поля - но физический - обработка на острове. Хотя можно сделать такую платформу что никакие ледяные поля не страшны.
Все другие подключаться а не участники.
Тогда и новый СССР на основе России . а не каша мала
Этот метод то что предлогаеться - это на 25 лет чт то утрясти в нац. республиках бывшего СССР
Не тот путь - это Европа проходила - надо то что годиться в будущее а не то что было в прошлом - в частности ЭКЮ
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