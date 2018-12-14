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Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Китаем

20:15 14.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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 Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай могут в скором времени заключить торговую сделку.

"Китай хочет заключить большую и очень всеобъемлющую сделку. Это может случиться, и достаточно скоро!" - написал Трамп в твиттере.

Также Трамп напомнил о решении Китая временно отказаться от повышенных пошлин на автомобили из США.

"Китай объявил, что его экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны. Они только что приостановили повышение пошлин для США. У США все очень хорошо", - написал американский президент.

Ранее сообщалось, что Китай снизит штрафные ввозные пошлины на импортируемые из США автомобили на 90 дней, чтобы снизить напряженность в торговых отношениях с Вашингтоном, пишет "Интерфакс".

Как говорится в сообщении китайского Минфина, Пекин отменит надбавку в размере 25 процентных пунктов, введенную в качестве ответной меры на пошлины США. Таким образом, пошлины на ввоз автомобилей временно снизятся с текущих 40% до 15%.

Темы: Отношения США и Китая, Акцизы и пошлины
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Комментарии читателей
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15.12.2018, 01:57
Гость: мнение вскользь

Вроде бы не все понимают, о чем речь. Трамп при всей экстравагантности не воспринимает современный глобальный экономический порядок( а с ним - и значительная часть амер. бизнескласса). С одной стороны, прекрасно: роль доллара в системе мировых валютных отношений позволяет привлекать в страну гигантские инвестиции, иметь огромный дефицит внешнеторгового баланса, резко увеличить долю фонда потребления в ВВП страны при минимальном фонде накоплений, но с другой? Массы толком не работающего при формальной занятости народа, деградация, в том числе - физическая(самая толстая нация в мире, многие уже перешли порог), перевод производства за рубеж и т.д. Недолго и до серьезных потрясений.КНР ,со своей стороны, вступая в ВТО, выбила статус развивающейся страны с рядом существенных преимуществ в регулировании вн. торговли. Но сейчас ситуация иная. Какая она "развивающаяся"? Да, когда они налаживали автопроизводство, можно согласиться с высоким тарифным барьером для отечественного авторынка. Но сейчас, когда КНР производит около трети автомобилей, правила надо менять и рынок открывать. Как и другие.В этом вопрос, а мы что пишем? У РФ, вроде бы, проблем нет, номенклатура внешней торговли бедная, о чем заботиться?
14.12.2018, 23:25
Гость: Батун

Китаю сейчас война не нужна. Даже за Тайвань. Они просто показали США,что им есть чем ответить. Трамп рановато обрадовался.
14.12.2018, 21:29
Гость: парацельс

китаю придётся начать войну за тайвань
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