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Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов

13:10 15.12.2018
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Организаторы Всемирного экономического форума отказались от ранее принятого решения не приглашать в Давос российских бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Официальная делегация из России примет участие в форуме, который пройдет в январе, сообщил журналистам источник в правительстве РФ.

"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума", - сказал он.

"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", - добавил источник.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин и еще двое постоянных участников ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции - Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется".

После этого премьер-министр России Димитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, официальной российской делегации в Давосе не будет вообще, пишет "Интерфакс".

В конце ноября Костин дал понять, что ситуация еще может измениться. "Есть сигналы о том, что могут быть подвижки", - сказал он, подчеркнув, что не имеет информации о финальных решениях.

Темы: Всемирный экономический форум в Давосе, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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15.12.2018, 16:43
Гость: без них организаторы прогорят

Да,кто же еще в Давосе,кроме российских социально ответственных бизнесменов,будет долларами сорить.Результата для страны как всегда не будет после очередного Давоса,пар снова уйдет в свисток.
Ведь западные бизнесмены прижимистые,они свои деньги не на махинациях заработали.
15.12.2018, 16:07
Гость: Патриот Золотой Орды

Просто вы ничего не понимаете в бизнеце.
15.12.2018, 14:59
Гость: gvozd

Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска
--
а как можно людей которых вне какой либо конкуренции тупо допустили к грабежу национальный ресурс рф и госбюджета - называть бизнесменами?
это вед не бизнес то что они делают.
тогда коаждых вор бюджетных средств в рф "бизнесмен".
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