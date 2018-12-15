Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов

13:10

Организаторы Всемирного экономического форума отказались от ранее принятого решения не приглашать в Давос российских бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Официальная делегация из России примет участие в форуме, который пройдет в январе, сообщил журналистам источник в правительстве РФ.

"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума", - сказал он.

"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", - добавил источник.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин и еще двое постоянных участников ежегодных сессий Всемирного экономического форума из России, подпавшие под американские санкции - Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется".

После этого премьер-министр России Димитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, официальной российской делегации в Давосе не будет вообще, пишет "Интерфакс".

В конце ноября Костин дал понять, что ситуация еще может измениться. "Есть сигналы о том, что могут быть подвижки", - сказал он, подчеркнув, что не имеет информации о финальных решениях.