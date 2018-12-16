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США посоветовали Германии прислушаться к соседям по «Северному потоку-2»

13:58 16.12.2018
Фото с сайта gazprom.ru
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Вашингтон советует Берлину "прислушаться к соседям" и отменить реализацию газопровода "Северный поток — 2", заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

По словам дипломата, Европарламент считает "Северный поток — 2" политическим проектом и осуждает его строительство, а также напоминает о "важной роли" Украины в европейском энергетическом обеспечении.
Представитель Госдепа также одобрил решение ЕС продлить санкции против Москвы.

Двенадцатого декабря Европарламент принял резолюцию, которая призывает отменить строительство "Северного потока — 2", так как это политический проект, угрожающий безопасности Евросоюза, пишет РИА Новости.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что резолюция Европарламента не изменила позицию Берлина относительно реализации "Северного потока — 2".

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против его реализации выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, а также Латвия, Польша и Литва.
 

Темы: США, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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16.12.2018, 20:45
Гость: Сторонний наблюдатель.

Ну Германия России и в подмётки не годится.
Русский генерал Куропаткин в своем меморандуме царю в 1900 году писал: "что за предыдущие 200 лет Россия была в состоянии войны 128 лет и имела 72 года мира. Из 128 лет войны - 5 лет пришлось на оборонительные войны и 123 на завоевательные."
Куда уж тут Германии тягаться с Россией.
16.12.2018, 19:36
Гость: Нравится аль нет, но...

Контракт на прокачку газа через украинскую ГТС заканчивается 31.12.2019г. Дата неумолимо приближается, отсюда неимоверные американские потуги навязать Газпрому новое кабальное соглашение. Фиг им! Есть два варианта развития дальнейших событий и оба неприятны для украинских транзит0еров. Менее неблагоприятный – «СП-2» достроен и часть газа иде через украинскую ГТС, как обещано. Второй, особо неблагоприятный - прокладка «СП-2» останавливается политическим ступором. В таком случае прекращается прокачка через украинскую ГТС полностью с 01.01.2020т. Труба дотягивается до Калининградской области (проектом предусмотрен такой отвод), где строится Балтийский завод СПГ – неприятный конкурент американскому газу.
16.12.2018, 19:16
Гость: Время Ч.

Разговор за "Северный поток-2", а не за эту ржавую трубу с укры.
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