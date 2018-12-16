США посоветовали Германии прислушаться к соседям по «Северному потоку-2»

13:58

Вашингтон советует Берлину "прислушаться к соседям" и отменить реализацию газопровода "Северный поток — 2", заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

По словам дипломата, Европарламент считает "Северный поток — 2" политическим проектом и осуждает его строительство, а также напоминает о "важной роли" Украины в европейском энергетическом обеспечении.

Представитель Госдепа также одобрил решение ЕС продлить санкции против Москвы.

Двенадцатого декабря Европарламент принял резолюцию, которая призывает отменить строительство "Северного потока — 2", так как это политический проект, угрожающий безопасности Евросоюза, пишет РИА Новости.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что резолюция Европарламента не изменила позицию Берлина относительно реализации "Северного потока — 2".

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против его реализации выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, а также Латвия, Польша и Литва.

