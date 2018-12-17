В Киеве признали, что Евросоюз отказывается пускать Украину на свой рынок

06:55

Европейский Союз по-прежнему не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок, заявил советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

"Единственное исключение в нынешней повестке дня — энергетика — лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации", - приводит его слова РИА Новости

Суть этой проблемы, по словам Качки, лучше всего видна на примере Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), особенно с учетом того, что Украина за последние годы несколько раз рапортовала о соответствии своего законодательства законам ЕС в сфере технического регулирования.

Однако с самим заключением соглашения "творятся какие-то чудеса", а все раннее данные обещания "оказались отговорками", утверждает Качка. Так, в конце ноября Украина и ЕС договорились в первом квартале 2019 года "провести заседание рабочей группы, которая изучила бы возможности для начала оценки инфраструктуры качества в Украине со стороны ЕС", отметил советник.

"То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность. Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины с экономикой ЕС, вновь откладывается", - заключил Качка.

Ранее аналитики Всемирного банка пришли к выводу, что Украина не смогла воспользоваться выгодами от соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Согласно докладу специалистов, экономические преимущества, которые связаны с открытостью для торговли, до сих пор остаются для Киева весьма ограниченными, несмотря на стратегически важное географическое положение страны, крупнейшие в Европе площади плодородных земель, а также многочисленное население с высоким уровнем образования.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.