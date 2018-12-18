Шок 2019-го: «Зажравшейся» Москве грозят голод и хлебные бунты

Резкий рост цен на продукты и голодовка на крупном предприятии не волнует ни Медведева, ни Собянина

В России ожидается резкий рост цен на товары повседневного спроса. В первую очередь на продукты питания. Об этом правительство Дмитрия Медведева предупредили ритейлеры и поставщики продовольствия.

© KM.RU, Петр Чайников

По данным газеты «Коммерсант», среди подписантов письма кабинету министров «Руспродсоюз», Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), а также Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ).

Ключевые игроки рынка уверены, что подорожание топлива на 30% скажется на стоимости услуг автоперевозчиков, так как на топливо приходится до трети всех их расходов. А это приведет к удорожанию транспортных услуг на 10% и как следствие к повышению цен на товары на полке.

Тридцатипроцентный рост цен на топливо для корпоративных клиентов был зафиксирован в ноябре после ужесточения нефтяными компаниями ориентированных на них программ. К этому их вынудила заморозка розничных цен, на чем настаивало правительство.

В результате, нефтяники массово отменяли скидки и вводили сервисные сборы. Ситуация также ухудшилась из-за повышения НДС. Кроме того, с января 2019 года будут отменены льготы по транспортному налогу для плательщиков системы «Платон».

Таким образом, традиционный предновогодний рост цен усугубится последствиями бензинового кризиса. Ожидать, что после праздников цены вновь опустятся не приходится. Кажется, об инфляции в 4% - гордости нынешнего правительства и ЦБ, можно забыть.

Как рассказал «СП» представитель АКОРТ Владимир Ионкин, несмотря на то, что письмо в правительство было направлено еще 14 декабря, пока никакой реакции на него нет.

Между тем, в Москве общий рост цен на продукты питания может совпасть с дефицитом хлеба, вызванным пертурбациями на хлебзаводе «Черкизово». Свыше 150 работников предприятия вот уже который день проводят голодовку, требуя выплатить причитающуюся им зарплату за 5 месяцев.

Предприятие было признано банкротом, директор сбежал и объявлен в розыск. Из трех линий работает только одна. Ожидается отключение света и газа за долги. Очевидно объем выпускаемой продукции резко сократится.

При этом хлебозавод «Черкизово» входит в ТД «Настюша», который производит от трети до половины всего столичного хлеба, обеспечивая таких ритэйлеров как «Дикси», Ашан, «Пятерочку», Billa, «Магнит», Атак, «Магнолию», «Метро», «Окей» и др.

Нехватка хлеба в столице, взрывной рост цен на продукты и предметы первой необходимости — «хорошее» начало нового 2019 года.

Гендиректор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин уверен, что ответственность за новый рост цен лежит на кабинете министров.

— В случае подорожания товаров повседневного спроса мы наблюдаем элементарную экономическую безграмотность правительства и непомерную жадность бизнеса, который господин Медведев регулярно призывает перестать «кошмарить». Давайте, мол, перестанем кошмарить тех, кто повышает сейчас цены на топливо на 30 процентов! Это что вообще такое? У нас в правительстве каким местом думают?

Страна, которая сама добывает нефть и газ в отличии от многих других стран, у которых вообще этих богатств нет, делает такой «подарок» населению к Новому году. Это не вписывается ни в какие рамки. Правительству стоит задуматься, по праву ли они сидят в своих креслах. Может им поискать другую работу? Ведь если дорожает топливо, то одновременно подорожает и все остальное. Не только товары, но и услуги, и цены на ЖКХ и т. п.

Я только что пришел из магазина. Купил упаковку свиной грудинки. Так она три дня назад стоила 165 рублей. А сейчас 204 рубля. Производитель — один из мясокомбинатов Подмосковья. Кто виноват в повышении цены? Производитель или торговые сети? Надо посмотреть по всей цепочке: какая отпускная цена на заводе, сколько посредников между ним и торговлей и какая там торговая наценка. Если мы все эти вопросы зададим, что-то станет понятно.

Но и так уже ясно, что речь идет не об экономической обоснованности или целесообразности, не о прямых затратах, а об элементарной наглости и бесконтрольности за ценами в нашей стране. У нас нет комитета по ценам, который был в СССР. Все остается на совести бизнеса. На совести той самой великой и могучей «руке рынка», которая якобы этот рынок упорядочит и приведет к должной и здоровой конкуренции.

— Как же быть?

— Должны вмешаться люди, жители страны. Представьте, что такое будет продолжаться и дальше, да в таком же темпе — на 30, на 20, на 10 процентов повышение цен. Вот только что повысили тариф на капремонт. Было 15 рублей с метра, все возмущались. Сейчас уже больше. И люди молчат. Они что, хорошо живут? Все всем довольны? Получается, так. Тогда потребители должны принять это как должное. Но я не думаю, что такие скачки цен будут продолжаться бесконечно.

— Того гляди с хлебом в столице напряженка будет…

— Должен сказать, что в вопросах продовольственной безопасности и прежнее, и нынешнее правительство Москвы всегда работало и работает исключительно умно и системно. У нас есть целый ряд предприятий, которые продолжат выпускать широкий ассортимент хлебо-булочных изделий и в мирное время, и на случай чрезвычайных обстоятельств, и даже на случай войны. Здесь с такими вопросами не шутят.

То, что произошло на хлебзаводе «Черкизово» — частный случай. Уверен, там ситуация изменится. Так что оснований для колебаний объемов производства, качества или цен — нет. Урожай зерна в этом году не самый высокий, но приличный. Мука и другие ингредиенты как поставлялись, так и будут поставляться. Единственное, сейчас подорожает энергетическая составляющая. И тут надо разбираться в чем дело.

Кстати, недавно делегация нашего правительства и Госдумы была с визитом в Тегеране. Так там литр бензина стоит 7 рублей за литр. Ведь Иран — нефтедобывающая страна, как и Россия. А посмотрите, сколько бензин стоит в соседнем Казахстане. Тоже меньше, чем в России. Все события, которые происходят у нас с потребителями, пронизаны абсолютной коммерческой наглостью.

По мнению главного редактора ФОРУМ. мск Анатолия Баранова, власти не должны уклоняться от регулирования бизнеса в интересах большинства.

— Думаю, что до хлебных бунтов в столице под Новый год дело навряд ли дойдет — пока что вместо хлеба можно есть и пирожные по рецепту Марии Антуанетты. Да, «Черкизово» производит около половины хлеба для столицы, но тут просто произойдет небольшой передел рынка, и конкуренты этим воспользуются. Ну и хлеб сегодня не такой критичный продукт, без которого жизнь остановится. Хотя, конечно, «подарок» к Новому году неприятный.

— Странно, что вообще до такого дошло. В Москве Собянина люди голодают…

— Что произошло вообще? Уже несколько месяцев крупнейший производитель хлеба в столице, то есть по существу стратегическое предприятие, — банкрот! И никому до этого нет никакого дела! Пока рабочие, сидящие без зарплаты, не объявили голодовку, всем вообще было наплевать. Столичное руководство занимается дорогущим украшательством города к новогодним праздникам, елки какие-то открывает.

В топах новостных агрегаторов вы ничего про «Черкизово» не найдете, только сплошная благодать и новые станции метро. При этом даже малой доли растраченных на пустые увеселения средств хватило бы и на покрытие долгов по зарплате рабочим, и даже на предотвращение банкротства предприятия.

— Кажется, это чуть ли не обязанность городских властей?

— И почему столичное правительство не может контролировать крупнейшего производителя хлеба в городе? Ну не справляется частник — заберите завод в городское управление. Или вы ничего сами не умеете, только воровать? А реальный сектор только отвлекает от этого увлекательного занятия. Для города просто ничего не стоит покрыть долги предприятия и забрать за долги завод под свое управление.

Но город этого принципиально не желает! Они ж бегут от любого реального вопроса. Вспомните хоть историю «ЗИЛа» — сначала его купили за 5 миллионов долларов какие-то жулики в середине 90-х. Потом его выкупил Лужков обратно, естественно, дороже, и даже пытался что-то сделать в плане восстановления производства. А новые власти просто пустили бывший гигант автомобилестроения под застройку.

Кстати, схема деиндустриализации Москвы было разработана еще к началу 1990-х. Я, будучи пресс-секретарем Моссовета, опубликовал ее в 1992-м. Из правительства города последовало «опровержение», мол это схема какого-то экологического неблагополучия… Сейчас уже можно видеть, что программа деиндустриализации столицы выполнялась методично, и сегодня в Москве кроме пищевой промышленности практически и нет ничего. Но и «пищевка», как выясняется, столичным властям неинтересна.

— Норма прибыли, поди, не та…

— Ситуация с голодовкой на хлебозаводе — это лишь маленький маркер приближающейся катастрофы. Никто сегодня не сможет ответить, как может жить 12-миллионный город, в котором вообще нет производства. А к тому все и идет, можно сказать пришло. Даже последний крупный производитель хлеба в столице оказался банкротом, что с экономической точки зрения вообще абсурд — контролировать половину хлебного рынка Москвы и быть нерентабельным!

Это говорит о полном кризисе руководства города, чем-то даже концептуальном, какой-то принципиальной беспомощности. Зато как разукрашена Москва, прямо пряник, а не город. Вот только пряник этот съесть нельзя, только смотреть. Видимо, надеясь, что это зрелище отобьет аппетит.

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич удивлен, что работники хлебзавода «Черкизово» заранее не позаботились о полноценной профсоюзной защите.

— Это как со здоровьем — поздно пить «Боржоми», когда почки отвалились. Не надо ждать, когда наступит край. Суета в такой момент как правило уже не помогает. Не нужно ждать катастрофы, а заранее создавать профсоюз. Возможно, до такой ситуации и не дошло бы.

— Тем не менее, зарплату не платят пять месяцев, хлебзавод на грани остановки, ритейлеры могут не дождаться поставок хлеба — нельзя ли что-то оперативно предпринять?

— Надо обращаться в прокуратуру и инспекцию труда. Это будет, наверное, эффективнее, чем суд. В такой очевидной ситуации любой прокурор или госинспектор захочет просверлить дырочку для ордена.

— Работники говорят, что обращались и туда и туда, но безуспешно. Возможно обеим инстанциям требуется хороший «пендель» от городских властей. Ведь речь идет не только о зарплатах, но и о возможной остановке комбината, дефиците хлеба…

— Конечно, когда речь идет о градообразующем предприятии, это проблема городских властей. Но в данном случае это не так. На всех не среагируешь. К тому же трудовая инспекция и прокуратура не подчиняются городу. Разве что будет использовано «телефонное право».

— А ваша ассоциация не может оперативно помочь работягам?

— Таких конфликтов и в Москве и в стране происходит много. К сожалению, у нас просто нет сил оказать помощь всем. Мы — не общество помощи всем нуждающимся. Вот если бы там был профсоюз, который входил бы в нашу структуру — КТР, то, конечно, мы бы помогли. Это наша обязанность.