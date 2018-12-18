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Заклятый враг: Россия опять покупает бумаги США

19:24 18.12.2018

Россия вновь начала наращивать вложения в американские бумаги, и произошло это на фоне угроз со стороны США о возможном введении новых санкций

Инвестиции растут на протяжении двух месяцев при том, что новые санкции Вашингтон может ввести против Москвы уже в 2019 году. Эксперты считают, что полностью от вложений в «суперликвидные и высокодоходные» американские облигации отказаться невозможно.

Фото с сайта Pixabay.com

В октябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,629 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В сентябре доля России в американских государственных облигациях составляла $14,4 млрд.

Лидирующие позиции по вложениям в госдолг США остались неизменными. Так, первое место занимает Китай — $1,138 трлн, за ним идут Япония и Бразилия — $1,018 трлн и $313 млрд соответственно.

Россия начала сокращать вложения в казначейские облигации США на фоне роста геополитических рисков и обещанных новых санкций. Так, еще в марте Россия занимала 16-е место среди крупнейших держателей госдолга США с показателем в $96,1 млрд. Но уже в апреле вложения резко сократились на $47,5 млрд, в мае — еще на $33,8 млрд.

В июне Россия выпала из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США. К августу этого года вложения Москвы в treasuries упали до $14 млрд.

Однако в сентябре инвестиции нашей страны в американские бумаги начали расти.

Таким образом, октябрь стал вторым месяцем, когда эти вложения увеличились, и произошло это на фоне продолжающихся угроз со стороны США о возможном введении новых санкций.

В частности, Америка продолжает грозиться ввести запрет на новые выпуски российского госдолга, что может привести к оттоку инвесторов из российских бумаг, а также запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков.

В этом году у конгрессменов не хватило времени на решение внутренних вопросов, поэтому США решили отложить новые санкции в отношении России до января следующего года.

По словам Владимира Тихомирова, главного экономиста BCS Global Markets, увеличение российских вложений в американских гособлигациях несущественно и не идет ни в какое сравнение с суммой, на которую Россия сократила свои вложения в предыдущие месяцы этого года.

Суммарно за два последних месяца объем американских трежерис, приходящихся на Россию, вырос чуть более чем на $600 млн.

«Рост вложений не стоит рассматривать как возвращение к покупкам американских гособлигаций. С учетом валютных резервов страны и оставшейся доли в treasuries на уровне $14 млрд, такой рост можно описать как технический, возможно реинвестирование купонов по оставшимся вложениям», — соглашается Альберт Короев, аналитик «БКС Брокер».

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что рост вложений может объясняться «закрытием каких-то срочных контрактов, коротких позиций, открытых ранее, сумма вложений не выглядит как изменение государственной стратегии в отношении американского госдолга и начало активных покупок этих бумаг в резервы».

При этом, по словам аналитиков, отказаться от вложений в американские бумаги Россия не в состоянии.

«Поскольку резервы должны храниться в конвертируемых валютах и в ликвидных активах, альтернативы вложениям в доллар и treasuries пока нет. Хотя доля других валют — евро, иены — в российских резервах неуклонно растет, но это процесс медленный», - поясняет Владимир Тихомиров.

Активность России на рынке американского рынка долга объясняется потребностью сохранить бюджетные средства, говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Исторически сложилось, что лучший инструмент для этого – сверхнадежные и суперликвидные казначейские облигации США. Американские treasuries позволяют кредиторам рассчитывать и на приличную доходность, добавляет эксперт.

Так, на данный момент доходность 10-летних бумаг находится на уровне 2,82%. Как поясняли ранее эксперты, если ФРС США примет решение о четвертом в этом году повышении ключевой процентной ставки, доходность облигаций вырастет выше 3%.

В среду, 19 декабря, пройдет последнее в этом году заседание Федрезерва. Рынки ожидают, что регулятор по итогам двухдневного заседания в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку – уже до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.

Между тем, по словам Алексея Антонова, полной картины движения средств и US Treasuries, принадлежащих России, мы не видим, потому что они могут находиться в разных депозитариях, а опубликованные данные относятся к одному-единственному американскому депозитарию. Минфин США берет оттуда сальдо и публикует его.

Эксперт допускает, что сокращение объемов US Treasuries в два раза, которое декларируется с начала года, возможно, только выглядело как продажа Россией на открытом рынке всех этих бумаг, а на самом деле было процессом перевода части бумаг в европейский депозитарий из-за опасений наложения санкций на российский госдолг.

Темы: Отношения России и США, Экономика и финансы, Федеральная резервная система США (ФРС)
Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 01:20
Гость: Питон

Россия не только покупает ценные бумаги штатов но и поставляет им ракетные двигатели недавно очередная партия ушла из 3х штук и продает другую военную продукцию даже самую передовую и секретную только для нас. Давно пора понять, что все что говорят по телеку в новостях и разные страшилки про Украину и Штаты — это все вранье и кремлевская пропаганда. А реально правительство РФ ведет свою игру и у них отличные личные отношения со штатами и конгрессменами они за вознаграждение помогают российским олигархам отымать наворованное и запрятывать деньги в западных банках.
19.12.2018, 00:50
Гость: 123

резервы должны храниться в конвертируемых валютах и в ликвидных активах, альтернативы вложениям в доллар и treasuries пока нет.
--
это ложь, как всегда.
самая первая альтернатива - инвестиции в Свою Страну.
однако этого делать Активно не желают.
это главный вопрос.
почему москва НЕ желает развивать рф?
до такой степени против развития рф, что финансирует цру и пентагон.
18.12.2018, 23:29
Гость: Анна

Я не понимаю почему Россия поддерживает американскую экономику? Политически мы против Америки,Сноудена им не выдаем.А что касаемо экономики ,так дружески к Америке относимся.Покупаем их долги.Это все равно если вы будет платить налоги за другого.Ну ладно Европа,Китай,Япония рынок американский для своих товаров боятся потерять.Трамп отказался от китайского рынка,фермеры обанкротились.Кому-то как саудитам нужна военная защита. Но России зачем? Защитить себя сами можем,с США почти не торгуем.Ах,да мы вроде закупаем пшеницу для муки ,а не фуражную, из США ,сами только фуражную делать умеем. Но нельзя ли найти другого продавца? Чем французская пшеница,к примеру, хуже? Американцы ,видимо, посадили своих ставленников в России. "нас так радует экономический рост США" -говорил президент. Нашли чему радоваться росту 2%,который американцев всё равно не спасет. Битый небитого везёт.
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