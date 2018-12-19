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Нацбанк Украины отозвал лицензию у «ВТБ банка»

16:41 19.12.2018
Национальный банк Украины
Национальный банк Украины. Фото Musia-97 с сайта wikimedia.org
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Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и начал ликвидацию АО "ВТБ Банка".

Такое решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«В соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» АО «ВТБ БАНК» было отнесено к категории неплатежеспособных 27 ноября 2018», - говорится в сообщении.

Как сообщает РБК, ликвидация банка начинается 19 декабря 2018 года и продлится до 18 декабря 2020 года. Отмечается, что цена за активы ВТБ Банка была ниже, чем оценочная стоимость, которую ожидал Фонд гарантирования вкладов.

Глава ВТБ Андрей Костин комментировал, что «дочка» банка готова была выполнить обязательства перед клиентами, но ей не дали это сделать. В итоге сначала банк признали проблемным, а после - неплатежеспособным.

О намерении купить «дочку» ВТБ заявляли Первый украинский международный банк (ПУМБ), украинский Альфа-банк, ТАСкомбанк, Универсал-банк, Кредобанк, Мотор-банк, Асвио-банк и КИБ.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 23:31
Гость: Carlos

Результат тупости и жадности российских банкиров и совкового менталитета в отношении бывших "братьев" руководства страны...
19.12.2018, 21:59
Гость: Беглый

Это ХПП ?
Помните у царя бизнесмены спрашивали , что делать с бизнесом на Украине...
Велели потерпеть...
Перемога ?
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