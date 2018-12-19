Сельскохозяйственный бум в России оказался выдумкой

23:25

Последние пять лет Росстат оперировал неточными данными о выпуске сельскохозяйственной продукции, что привело к серьезным искажениям статистических отчетов. Все дело в приписках региональных властей, которые стремились выслужиться перед правительством. На самом деле, это скандал. Но что будет дальше?

В России в последние годы не было сельскохозяйственного бума, а сведения Росстата о высоких темпах роста сельского хозяйства с 2013 года оказались завышенными. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в декабрьском «Мониторинге экономической ситуации» Российской академии народного хозяйства., пишет anewв

Как рапортовал Росстат, сельское хозяйство в последние годы развивалось быстрыми темпами: за 5 лет рост составил 20,7%. Однако по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года статистика была серьезно скорректирована. Опубликованные ранее данные о производстве сельскохозяйственной продукции оказались неправильными.

Больше всего завышались данные о валовом производстве картофеля (на 35,9 %), овощей и бахчевых (на 17,2%), фруктов и ягод (на 8,3 %), молока (на 3,4%). Верные сведения были лишь о производстве зерна. Оценка стоимости валовой продукции сельского хозяйства в целом тоже была снижена с 5654 млрд рублей до 5111,8 млрд рублей, то есть, на 542 млрд рублей или 10,6%.

Загадочное статистическое явление, скажете вы. Ладно бы данные были занижены, это можно было бы списать на непредставление отчетности некоторыми компаниями и хозяйствами. Но почему ошибки Росстата всегда приводили к завышению показателей? И тут возникает старое доброе слово - приписки.

Однако какую природу имеет этот советский феномен в условиях рыночной экономики, недоумевают аналитики? И сами же дают ответ: все дело в начальственном рвении. Региональное руководство должно было отчитаться о выполнении индикаторов госпрограммы по развитию сельского хозяйства, ведь от этого зависел размер государственной поддержки. Немаловажными были и рапорты о достигнутых результатах своей собственной деятельности. В итоге возникали, казалось бы, абсурдные приписки, которые, кстати, для субъектов хозяйствования приводили к росту налогов и иных платежей.

Все это не очень хорошо, полагают эксперты. Например, чиновники Минсельхоза, политики, бизнес-сообщество пребывают в уверенности, что картофеля в России предостаточно. На деле же оказывается, что страна производит около 20 млн тонн, что с учетом объема потребления, семян и потерь уже грозит дефицитом или наращиванием импорта. Если бы бизнес и органы управления АПК не были дезориентированы неточной статистикой, то в отрасль пошли бы более значительные инвестиции.

Стратегический скандал важной отрасли экономики - это чрезвычайная ситуация. Впрочем, почему-то кажется, что это всего лишь цветочки. Ну, не посчитали где-то картошку, что ж теперь делать, бывает.

Но, судя по последним макроотчетам Росстата, обращение со статистикой в стране вообще стало, мягко скажем, весьма вольным. В итоге все это может привести к большим неприятностям уже в масштабах всей экономики, если выяснится вдруг, что данные об экономическом росте - это тоже легкая приписка.