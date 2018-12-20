Популярные темы для проведения вебинара

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Представьте ситуацию. Вы знаете, что нужно провести вебинар, чтобы заявить о себе, поделиться важной информацией, поднять продажи или повысить продуктивность работы сотрудников. Начинается мозговой штурм. Задача — придумать тему, само название которой станет главной составляющей успеха будущего мероприятия

Изобретать «велосипед», таким образом, можно долго, но есть ли в этом объективная необходимость? Большинство тем вебинаров, которые вызывают повышенный интерес у целевой аудитории, давно придуманы и протестированы на слушателях десятки раз.

В этой статье мы дадим несколько подсказок тем спикерам, компаниям и организаторам, которые испытывают трудности при выборе темы для будущего мероприятия. А также подскажем, где найти подходящую площадку для вебинаров.

Следуйте приведенным в статье рекомендациям и при условии подготовки хорошего контента, правильной рекламной кампании и как следует прокачанных навыков спикера вы добьетесь поставленных целей с минимальными затратами в сжатые сроки.

7 ценных рекомендаций по выбору темы для вашей видеоконференции:

1. Выбирайте темы, которые выбрала ваша целевая аудитория

Хотите продавать своей целевой аудитории много и часто через проведение вебинаров онлайн? Установите активную обратную связь с клиентами. Спросите у них, какой именно контент вызовет желание посетить встречу, а значит, еще на шаг приблизиться к покупке вашего товара или услуги.

Попробуйте внедрить новый формат анкетирования после закрытия вебинарной комнаты. Зачем задавать десять вопросов о том, понравилось ли посетителям уже состоявшееся выступление? Если да, то все и так хорошо! А если нет, то гораздо полезнее спросить о том, какие пожелания, идеи и предложения есть у аудитории по поводу будущих встреч онлайн.

Это отличная возможность не только опередить конкурентов, но и спланировать максимально полезные действия на несколько шагов вперед.

2. Выбирайте простые и понятные широкому кругу темы

Желательно, чтобы вашу тему можно было качественно раскрыть небольшой, короткой и емкой презентацией. В таком случае вам хватит функциональных возможностей бесплатного сервиса проведения вебинаров. Плюс это идеальный способ делиться универсальным и простым контентом, который одинаково понятен профессионалам освещаемого сегмента, а также новичкам и домохозяйкам, забежавшим на огонек.

Старайтесь выбирать тему и вести вебинар так, чтобы можно было активизировать продуктивный диалог с клиентом. Так вы намного быстрее поймете, на каком этапе перед принятием решения находится человек, какой путь ему еще предстоит пройти перед покупкой и в каком формате готовить следующие мероприятия, а также задействовать другие разогревающие покупателя инструменты.

3. Посмотрите вокруг. Популярные темы часто буквально окружают нас со всех сторон

Обратите внимание на повестку дня любой профильной для вас конференции. На какие темы собралось больше всего слушателей? Наверняка в этот раз, как и всегда, место нашлось не всем. Создайте мероприятие на аналогичную тему, постарайтесь справиться с задачей лучше предыдущих организаторов, и вашими слушателями станут все люди, которые по тем или иным причинам не попали на ранее проведенное мероприятие.

Разбавьте контент собственными наблюдениями, исследованиями, сделайте общий интересный вывод на основании всего сказанного. Расширьте востребованную тему за счет кейсов, конкретики, мощной обратной связи, и успех к вашего вебинара не заставит себя долго ждать.

4. Используйте LinkedIn

Внимательнее присмотритесь к темам, которые обсуждают в местном сообществе. Попробуйте определить, какие вопросы вызывают наибольший резонанс и ажиотаж. Старайтесь находить темы, которые будут одинаково интересны работодателям и соискателям.

Повторите этот же опыт на отраслевых и нишевых сайтах вашего направления. Иногда там можно найти настоящие информационные бриллианты и даже почти полностью готовую контентную часть, которая по счастливой случайности еще не выставлялась на широкое обозрение и даже не защищена авторским правом.

Если на таких ресурсах вы встретите человека, мнение которого по вопросу вам покажется особенно интересным и ценным, его всегда можно пригласить на мероприятие в качестве эксперта.

5. Кради, как художник

В честь этого выражения написана целая книга. Это не значит, что нужно заниматься откровенным копипастом, в наглую воровать или рерайтить чужие идеи. Но смотреть в сторону успешных коллег никто не запрещает. Какие-то идеи можно взять на вооружение почти полностью, особенно если вы уверены, что способны упаковать такой контент лучше.

Но есть и второе преимущество. Часто во время изучения контент-плана конкурирующей организации собственный мозг начинает фонтанировать новыми гениальными идеями прямо в процессе изучения чужих материалов.

6. Вспомните о самых востребованных старых вебинарах

Есть темы, которые не теряют актуальность годами. Все новое — это хорошо забытое старое. Возьмите востребованную в прошлом тему, которую не освещали год или больше. За это время предмет разговора наверняка претерпел существенные изменения. Подумайте, как видоизменить контентную часть, чтобы она снова стала актуальной, обычно на это уходит минимум времени.

Желательно дополнить отредактированный материал новыми исследованиями, свежими данными, статистикой, личными наблюдениями, умозаключениями и выводами. Будьте уверены — если эта тема привела слушателей и клиентов один раз, после качественного апгрейда успех, скорее всего, получится повторить.

7. Проведите вебинар на образовательную тему

Простой пример. Вы работаете в отрасли, которая очень далека от использования социальных сетей. Покажите сотрудникам и коллегам, как эффективно использовать этот инструмент для поиска новых клиентов, обмена опытом, демонстрации собственных достижений и других целей.

Любая тема, которая начинается словами «Ценный практический опыт в...», «Пошаговая инструкция, как сделать это» и другие подобные всегда придают спикеру экспертный статус и вызывают живой интерес у собравшихся слушателей.

Полезный лайфхак

Начните подготовку к вебинару с выбора современной площадки для будущего события. Например, на сайте вебинарной платформы ClickMeeting вы получите возможность пополнить свою базу знаний новыми уникальными кейсами этой востребованной и состоявшейся площадки. При этом наверняка почерпнете из прочитанного блестящие идеи для собственных образовательных онлайн-встреч.

Тем более что технические возможности сервиса позволяют проводить яркие вебинары, удобные и визуально привлекательные для всех категорий вашей целевой аудитории.

Конечно, эта статья была бы неполной, если бы мы не рассказали вам, каких успехов можно добиться при правильном выборе темы вебинара, а также профессиональной подготовке контентной части и грамотном развитии маркетинговой стратегии продвижения мероприятия.

Итак, встречайте...

Кейс по продвижению образовательного вебинара от Кира Уланова и Ицхака Пинтосевича

Этим хорошо известным в мире интернет-маркетинга и инфобизнеса специалистам удалось получить прибыль в 12 500 американских долларов на фоне вложений всего в 1500$. И самое интересное, что добиться успеха удалось в рекордно короткий, семидневный срок.

Для этого на стартовом этапе был проведен комплексный анализ конкурентных преимуществ продукта, детальная прорисовка аватаров целевой аудитории, а также подробный разбор деятельности конкурирующих компаний.

После разработки воронки продаж началась работа над прототипированием посадочных страниц, а также созданием продающего копирайтинга и дизайна продающих элементов каждого этапа воронки.

На следующем этапе был запущен трафик через самые популярные для целевой аудитории соцсети, а Ицхак Пинтосевич провел несколько разогревающих мероприятий, на которых презентовал начальные версии и модули своего продукта.

Чтобы в буквальном смысле не давать потенциальным участникам заснуть, команда Кира Уланова ненавязчиво, но регулярно отправляла потенциальным слушателям триггерные письма.

На первом мероприятии удалось реализовать инфопродукты на сумму более 15 000$, в то время как второй вебинар принес всего 5664$ от всех покупателей. Результат первого мероприятия организаторы связывают с использованием эффективного скрипта продаж в конце онлайн-встречи. Для чистоты эксперимента этим же скриптом решили пренебречь в ходе проведения второго вебинара. Результат — без комментариев.

На финальном этапе продаж участникам вебинара периодически отправляли продающие письма. Таким образом, удалось увеличить продажи еще на более чем 12000$.

Кейс по продаже китайских смартфонов

Классическая и очень поучительная история продвижения магазина китайских смартфонов. Задача — повысить узнаваемость на рынке и по возможности поднять продажи основного товарного ассортимента.

Изначально организаторы выбрали три стратегии раскрутки объекта продвижения:

1. Направить трафик на ряд конкретных страниц сайта, с целью рекламировать конкретные модели смартфонов и телефонов.

2. Организовать конкурс в социальной сети и направить трафик в группу.

3. Настроить ретаргетинг, чтобы возвращать людей на страницы социальных сетей уже после посещения сайта.

Рекламную кампанию решили запускать на всю РФ, для аудитории в возрасте от 14 до 60 лет. Таргетинг настроили на участников всех «телефонных» сообществ. Причем даже тех, которые были посвящены конкретным моделям гаджетов.

Покупки прямо с сайта, после попадания через таргетинг, совершались крайне редко. Причины этому было две — слишком высокий средний чек и недостаточный разогрев лида.

В результате организаторы принимают решение перенаправлять привлеченных людей в сообщество, где их получится подогреть по максимуму. Одно из главных условий конкурса — подписаться на группу. Еще до начала мероприятия удалось получить значительный прирост подписчиков, многие из которых впоследствии трансформировались в реальных клиентов.

В результате проведенной работы удалось привлечь 1200 подписчиков в группу, продать 18 телефонов с наценкой 50%. Сумма среднего чека 15 000 рублей. Сумма общих затрат составила чуть больше 30 000 рублей.

Хотите добиваться таких же шикарных результатов? Придерживайтесь наших рекомендаций и выбирайте правильные темы для своих мероприятий.

Если у вас есть идеи или полезный практический опыт разработки темы для вебинара, на который выстраивается очередь из участников, с удовольствием прочитаем ваши мысли в комментариях, а возможно, и начнем интересную дискуссию.

