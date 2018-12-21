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Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца

21:58 21.12.2018
Обмен валют © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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На торгах в пятницу доллар подорожал до 69 руб., следует из данных торгов. Это случилось в 20:30 мск. Американская валюта прибавила более 0,85% к цене открытия (около 65 коп.). Это произошло впервые с 12 сентября. В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб.

Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб. Уровень закрытия предыдущих торгов составил 78,3 руб.

Рубль дешевеет на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок, сообщает РБК. Днем в пятницу баррель североморской Brent торговался ниже отметки $53 за баррель. Однако к вечеру нефть отыграла часть дневного падения и по состоянию на 2​1:00 мск торгуется на отметке $54,2. Пятничные торги начались с отметки $55,16.

Темы: Валютные торги и обмен валют в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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22.12.2018, 04:27
Гость: проф. Преображенский - Питон

Мда! так смачно, что поэты в чуланвх. Там как раз вилы с косами стоят........
Полниться талантами земля.............
Но не забывайте циферки...........))))))))))))))
Вам Аплодисменты............из зала
Но это только антракт..............спектакль дальше..........
---------------
Ждем дальнейших Ваших выступлений...........
22.12.2018, 00:48
Гость: твердым президентским словом

"Слово царя тверже сухаря!" (с)
22.12.2018, 00:16
Гость: Хе хе...

Тем временем власти России возобновили вывоз денег из страны, с последующим их вложением в облигации США...
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