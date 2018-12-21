Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца

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На торгах в пятницу доллар подорожал до 69 руб., следует из данных торгов. Это случилось в 20:30 мск. Американская валюта прибавила более 0,85% к цене открытия (около 65 коп.). Это произошло впервые с 12 сентября. В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб.

Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб. Уровень закрытия предыдущих торгов составил 78,3 руб.

Рубль дешевеет на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок, сообщает РБК. Днем в пятницу баррель североморской Brent торговался ниже отметки $53 за баррель. Однако к вечеру нефть отыграла часть дневного падения и по состоянию на 2​1:00 мск торгуется на отметке $54,2. Пятничные торги начались с отметки $55,16.