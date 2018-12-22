Украина тайно продлила договор с РФ на поставку ядерного топлива

15:26

На Украине атомная энергогенерирующая компания Украины «Энергоатом» тайком заключила соглашение с российской компанией "ТВЭЛ", продлевающее контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года.

При этом контракт был продлен уже после прекращения действия Договора о дружбе Украины с РФ.

Срок действия сделки с "ТВЭЛ" истекал в 2020 году, сообщает "Обозреватель".

Как пишет украинское издание Zn.ua, глава НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский написал 17 августа письмо на имя премьер-министра Владимира Гройсмана.

В нем Недашковский отмечает, что "заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может вызвать негативный резонанс". В связи с этим он высказал мнение относительно необходимости рассмотреть данный вопрос на закрытом межведомственном заседании под председательством премьер-министра.

Подписанное "Энергоатомом" соглашение с россиянами закрепляет за ними доминирующее положение на украинском рынке (8 реакторов из 15).

Так, у российского "ТВЭЛ" — 60% поставок топлива для атомных реакторов, в то время как у американского Westinghouse при наличии контрактных обязательств перед украинской стороной обеспечить АЭС топливом в случае прекращения поставок из РФ — 40%.

Такое положение Westinghouse может привести к уходу американской компании из рынка Украины.