Михаил Сироткин: работа на опережение ведется «на всех фронтах»

18:56

«Северный поток-2» опережает график

Запасов газа в нашей стране больше, чем в остальном мире, и этот важнейший природный ресурс у страны не закончится. Только на полуострове Ямал запасы достигают 67 трлн куб. м, сообщил на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Для дальнейшего освоения этих природных богатств в 2019 году, несмотря на все западные санкции, заработает трубопровод «Северный поток-2». Как подчеркнул руководитель департамента по управлению корпоративными затратами «Газпрома» Михаил Сироткин, добыча и транспортировка газа должны быть масштабными и максимально эффективными для экономики.

Фото с сайта «Газпрома»

«"Газпром" в текущем году установит исторический рекорд экспортных поставок газа, которые превзойдут показатель в 200 млрд куб. м, - отметил глава государства. - Что касается газоснабжения внутри страны - оно растет. У нас, правда, растут и объемы продаж на внешний рынок, в этом году будет за 200 млрд куб. м, это очень хороший результат, исторический максимум и он нужен стране. Он нужен не "Газпрому", а нашей экономике и бюджету».

Специалисты активно осваивают новые залежи. Полуостров Ямал – важнейшая база для развития всей отечественной газовой отрасли. Основные богатства полуострова – уже эксплуатируемое Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское месторождения.

«Освоение новых северных месторождений — дело важное и полезное. Более того, оно отвечает стратегическим интересам как России в целом, так и самой корпорации, — считает доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, начальник Симферопольской геолого-съемочной партии Руслан Габдуллин. — Ямальская НГО станет надежным источником углеводородов для отечественной промышленности и экспортных поставок иностранным партнерам».

Бованенковское месторождение – самое большое (около 5 трлн кубометров) по разведанным запасам газа на Ямале. Его добывают на глубинах до 2 км, а использование труб и буровых установок российского производства вместе с внедрением современных технологий позволяет делать это максимально эффективно и с солидной экономией средств. Газ из Бованенковского и соседствующего с ним Харасэвэйского месторождений по трубам Северного газового коридора отправят в Центральную Россию и в Европу. Коридор планируют к запуску в 2023 году.

«Понятно, что работа на севере – на длительную перспективу, на несколько десятилетий, - говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. – Она не только увеличит ресурсную базу компаний, но и создаст рабочие места, причём не только непосредственно в местах добычи, но и в целом по стране. Обеспечит такая деятельность и поступления от налогов и сборов, как в федеральный бюджет, так и в бюджеты регионов. Работа на севере должна быть продолжена».

«Ямал является стратегическим регионом газодобычи. В ближайшее время энергоносители, прежде всего природный газ, будут добываться на шельфовом направлении. То, что «Газпром» создает для себя платформу для замещения добычи – это правильное решение… Континентальный шельф станет перспективой на ближайшие десятилетия, и чтобы на нем работать, нужно создать необходимую инфраструктуру, развивать новую базу в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах», - рассуждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Начало добычи газа на Харасавэйском месторождении запланировано на 2023 год, но подразделения «Газпрома» уже активно заняты подготовкой, чтобы по ее итогам обеспечить ресурсной базой «Северный поток-2».

Как пример можно привести заблаговременное обеспечение ресурсами постройки объектов Харасавэйского месторождения департаментом по управлению корпоративными затратами под руководством Михаила Сироткина. Первые закупки провели уже осенью 2018 года, по каждому направлению строительства эксперты планируют снизить затраты.

По словам Михаила Сироткина, ценовая оптимизация — это одна из ключевых стратегических задач компании. А экономия в рамках таких глобальных проектов как раз и складывается из множества небольших составных частей.

Так для объединения Харасавэйского месторождения с Бованенковским нужно строить нитку газопровода в 100 км. Из-за мерзлоты основание по всей длине трубы приходится укладывать песком, который на Ямале добывают чаще всего методом гидронамыва, подавая к коренному залеганию напор воды.

«Понятно, что таким способом можно разрабатывать песчаные карьеры только в теплое время года, которое за Полярным кругом очень коротко, - объясняет Михаил Сироткин. - Поэтому подготовку к прокладке трубопровода «Газпром» начал уже в этом году».

Дальше департаменту Михаила Сироткина предстоит переброска специализированной техники к песчаным карьерам и заготовка грунта будущим летом.

«Работа на опережение ведется, что называется, «на всех фронтах». И все это происходит при экономии текущих и даже будущих затрат, — говорит Михаил Сироткин.

