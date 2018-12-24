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Названы самые закредитованные регионы России

13:23 24.12.2018
Изображение с сайта pixabay.com
Изображение с сайта pixabay.com
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Агентство РИА Рейтинг на основе данных ЦБ РФ и Росстата подготовило рейтинг регионов России по уровню закредитованности жителей.

Средний уровень закредитованности составил около 45%. Самые высокие показатели в Калмыкии (82,7%) и Адыгее (69,4%). В пятерку самых закредитованных регионов также вошли Чувашия, Курганская область и Тыва (от 66,5% до 68,9%). Еще у восьми регионов эта доля превышает 60%.

В Крыму и Севастополе уровень закредитованности оказался меньше, чем в других регионах, — 10,8% и 11,1% соответственно. Авторы рейтинга объяснили это тем, что в регионах жители еще не успели набрать кредитов с 2014 года, а также в них не работают многие крупные банки. В пятерку наименее закредитованных регионов также вошли Ингушетия (11,9%), Дагестан (18%) и Чечня (19,9%).

По объему задолженности перед банками лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, где на одного работающего жителя в среднем приходится 422 тысячи рублей долга. Средняя долговая нагрузка на каждого работающего жителя России составила 199 тысяч рублей.

По данным ЦБ, по состоянию на 1 ноября 2018 года объем кредитов жителей России составил 14,4 триллиона рублей, что на 22,1% больше, чем годом ранее.

Темы: Экономический кризис в России, Россия, Проблемы кредитов и кредитования в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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24.12.2018, 18:37
Гость: Ray Bloom

О восстании даже не мечтайте, ибо народ по большинству овцы и будут терпеть.
Тихо завидуйте французам.
24.12.2018, 17:21
Гость: Агроном 64

Согласен с Вами. Скро всё чаще будут темы в сводках новостей, как кто-то повесился или застрелился из-за долгов по кредиту.
24.12.2018, 15:23
Гость: XeX

Ну вот и все путинское дутое "процветание" - население сидит на кредитной игле ростовщиков, создается лишь иллюзия "стабильности". Процентная удавка затягивается все туже, работы нет, цены на все растут, а когда станет совсем невмоготу - грядет народное восстание - других вариантов нет, потому что власть не только бесконечно жадная, но и невообразимо глупая, чтобы понять, что пилит сук, на котором сидит.
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