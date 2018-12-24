Названы самые закредитованные регионы России

13:23

Агентство РИА Рейтинг на основе данных ЦБ РФ и Росстата подготовило рейтинг регионов России по уровню закредитованности жителей.

Средний уровень закредитованности составил около 45%. Самые высокие показатели в Калмыкии (82,7%) и Адыгее (69,4%). В пятерку самых закредитованных регионов также вошли Чувашия, Курганская область и Тыва (от 66,5% до 68,9%). Еще у восьми регионов эта доля превышает 60%.

В Крыму и Севастополе уровень закредитованности оказался меньше, чем в других регионах, — 10,8% и 11,1% соответственно. Авторы рейтинга объяснили это тем, что в регионах жители еще не успели набрать кредитов с 2014 года, а также в них не работают многие крупные банки. В пятерку наименее закредитованных регионов также вошли Ингушетия (11,9%), Дагестан (18%) и Чечня (19,9%).

По объему задолженности перед банками лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, где на одного работающего жителя в среднем приходится 422 тысячи рублей долга. Средняя долговая нагрузка на каждого работающего жителя России составила 199 тысяч рублей.

По данным ЦБ, по состоянию на 1 ноября 2018 года объем кредитов жителей России составил 14,4 триллиона рублей, что на 22,1% больше, чем годом ранее.