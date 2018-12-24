Российские пенсионеры набрали кредитов на 400 млрд рублей

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Российские пенсионеры за 10 месяцев 2018 года получили ссуд на 403,3 млрд рублей. Это на 42% больше, чем в прошлом году, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования Объединенного кредитного бюро.

За это время на рынке появилось 3,5 млн новых заемщиков пенсионного возраста — почти 11% от общего числа. При этом кредиты им одобряют чаще, чем молодым, — в 68,7% случаев против 47,6%.

Доход пенсионера невелик, но стабилен и ни от чего не зависит, поясняют эксперты. Банки готовы давать таким клиентам потребительские займы, а ипотеку старшее поколение берет крайне редко.

Старшее поколение предпочитает потребительские займы, отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. На их долю приходится 73,1% общего объема кредитов, выданных этой категории клиентов банков. 16,1% взяли новые кредитные карты, 8,4% автокредиты и всего 2,4% — ипотеку. Таким образом, 89,2% всех займов пенсионеров — необеспеченные.

Средний размер потребительского займа для пенсионера составляет 103,18 тыс. рублей, лимит по карте — 35,5 тыс. рублей, автокредит — 618,9 тыс. рублей, а ипотека — 950,4 тыс. рублей.