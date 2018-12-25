Китай отверг соглашение о дедолларизации торговли с Россией

21:19

Разворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после присоединения Крыма и резкого ухудшения отношений с Западом, оборачивается неудачей.

Попытка привлечь Китай к дедолларизации и формально закрепить перевод в национальные валюты взаимной торговли не увенчалась успехом.

Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом, сообщает Finanz.ru.

«Отошли от этого формата по предложению китайской стороны», заявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, обсуждались такие варианты, как соглашение или хотя бы меморандум о намерениях. Однако договориться удалось лишь о том, чтобы дальше «вести переговоры по линии нацбанков, Минкоммерции КНР и Минфина России».

При этом Силуанов подчеркнул, что расчеты с Китаем в нацвалютах растут и без соглашения. По данным ЦБ, в долларах оплачивается 73,6% сделок по импорту из КНР (против 85% три года назад).

В экспортных контрактах доля долларовых расчетов выше. Она составляет 88% и практически не меняется.

Это создает серьезные проблемы: из-за угрозы санкций задерживаются или подвисают около 30% всех долларовых платежей российских компаний, причем основная часть - с контрагентам из Азии, сообщил Силуанов.

За три года сдвинуть ситуацию с мертвой точки не удалось. Коммерческие банки КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи, сетовал в сентябре 2018-го глава представительства ЦБ РФ в КНР Владимир Данилов.

«Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран», - объяснял он: под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний.

Надежды на китайских инвесторов также закончились ничем. По данным ЦБ, объем прямых иностранных инвестиций из КНР в Россию сокращается четыре квартала подряд, а за январь-июнь 2018-го рухнул на 24%.

