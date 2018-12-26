Михаил Делягин: «Статистика властей больше не будет отражать ничего»

Недоверие граждан к статистике выплеснулось на пресс-конференции Владимира Путина, и сразу после этого почему-то решено было окончательно добить Росстат

В апреле 2017 года, когда Росстат перешел под руководство Минэкономразвития, многие эксперты сразу отметили бессодержательность затеи – какая может быть объективность, если хозяин спрашивает с подданного? С тех пор Росстат рассказывал про повышение доходов населения, про беспрецедентный рост зарплат и многое другое, что видно, пожалуй, только на бумаге.

Фото сайта ruspekh.ru

Недоверие граждан к статистике выплеснулось на пресс-конференции Владимира Путина, и сразу после этого почему-то решено было окончательно добить Росстат – руководителем Федеральной службы государственной статистики был назначен Павел Малков, который ранее возглавлял департамент государственного управления Минэкономразвития. Можно предположить, что теперь ведомства запоют наперебой.

Однако неожиданно ложку дегтя в бочку меда подбросил первый вице-премьер кабмина, министр финансов Антон Силуанов, сразу после назначения Малкова заявив о неадекватности расчетов статистики.

По его словам, служба пользуется устаревшими технологиями, что приводит к "ужасным" по качеству расчетам. Он привел "важнейший" показатель реальных располагаемых доходов населения, который, согласно данным Росстата, снижается с 2014 года. "Как он считается, знает, наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное", — сказал министр.

Силуанов также полагает, что Росстату нужно "задействовать новые современные источники информации" — например, данные Федеральной налоговой службы. А сейчас Росстат "считает вручную, вручную собирает информацию по стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину".

Казалось бы, после этого ответственные за финансово-экономическое положение ведомства можно распускать, а чиновников выгонять с волчьим билетом. Однако тут все не так просто, поскольку реформы, за которые ратует Силуанов, еще больше ухудшат ситуацию в статистике для населения, но сделают ее более красивой для власти. И, в конце концов, данные, которыми оперируют чиновники в своих бравурных отчетах, вообще потеряют связь с реальностью. Об этом рассказал экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

– Как можно оценить такую замену главы Росстата, претензии к нему - они оправданны?

– Силуанов не высказывал свои претензии, пока во главе Росстата стоял статистик, который мог ответить ему профессионально и не оставить от его претензий камня на камне. Что касается данных Федеральной налоговой службы, то Силуанов, возможно, не знает того, что знает вице-премьер Голодец, которая лет пять назад уже сказала, что она не в курсе, где находятся и чем занимаются 34 миллиона граждан Российской Федерации.

Если вы оперируете данными налоговой службы и вычеркиваете из статистической базы 34 млн человек, большинство которых живет хуже среднего уровня, то вы очень сильно приукрашиваете реальность. Понятно, что претензии Силуанова к Росстату заключаются не в том, что Росстат приукрашивает реальность, а в том, что Росстат приукрашивает реальность недостаточно.

– А что касается технологий подсчета?

– Действительно, технологии Росстата очень сильно отстали от технологий, которые используются в Европе и США. Но эти отсталые технологии остаются более точными. Росстат опирается на прямое статистическое наблюдение за большим количеством семей, и это позволяет ему осуществлять учет благосостояния и людей, которые не платят налогов и не видны для Федеральной налоговой службы, и людей, которые очень мало ходят в сетевые магазины и поэтому не видны системе, которая используется, например, "Ромиром". Поэтому эти технологии, конечно, устаревшие, но они более эффективные, чем то, что применяется на Западе.

В качестве аналогии можно сказать, что все три "самолета-невидимки", которые были сбиты в Югославии в 1999 году (официально был сбит один, а в реальности было сбито три), были сбиты устаревшими советскими ракетами, потому что самолеты были "невидимы" для современных ракет, но очень хорошо видимы для устаревших ракет. То же самое с Росстатом.

– Можно сказать, что претензии Силуанова связаны именно со сменой главы Росстата? Ведь раньше он молчал?

– Можно предъявлять много претензий. Я предъявляю, все предъявляют, но учет доходов населения в Росстате основан на прямом наблюдении и потому он качественно лучше, чем все остальное, и в этом отношении качество сбора первичной информации сильно выше, чем в Европе и в США. Пока во главе Росстата стоял статистик, товарищ Силуанов "молчал в тряпочку" и никаких претензий не предъявлял, потому что статистик бы ему это публично объяснил и продемонстрировал то ли безграмотность, то ли корыстность господина Силуанова.

А вот когда профессионального статистика заменили "управленцем широкого профиля", который прикосновений со статистикой в своей официальной биографии не имеет и, судя по всему, с одинаковым удовольствием может руководить чем угодно – тогда пожалуйста.

В целом, появляется возможность улучшить статистику так, чтобы она перестала выражать что бы то ни было, даже в части реальных доходов населения.

Недовольство Силуанова понятно, потому что Росстат, несмотря на все давление, несмотря на свое прямое подчинение Орешкину, опубликовал свою последнюю статистику за январь-ноябрь, и пусть в официальные данные они были вынуждены вносить очень серьезные искажения, но все равно поставили сноску: без учета искажений у нас в январе-ноябре спад реальных доходов населения на 0,1%, а в ноябре спад реальных доходов населения более чем на 2%. Понятно, что это неприемлемо для Правительства Медведева, понятно, что люди, которые способны учитывать реальную статистику, профессионалы неприемлемы в статистике точно так же, как и во всех других реформируемых отраслях. И понятно, что теперь, по указаниям господина Силуанова, эта статистика будет приведена в состояние, когда она окончательно не будет выражать ничего.

– Как это может отразиться на жизни граждан?

– Сейчас официальная статистика здорово завышает и реальные доходы граждан, и динамику реальных доходов. Соответственно, государство, исходя из того, что у граждан все хорошо, начинает использовать их как "новую нефть". И мы это на себе ощущаем.

Но сейчас Росстат, во-первых, не слишком сильно приукрашивает реальность, по крайней мере, для Силуанова, судя по всему, приукрашивает реальность недостаточно. Во-вторых, он сохраняет первичные материалы, по которым можно реконструировать реальную ситуацию и с использованием нормальных методик пересчитать ситуацию, как она есть на самом деле.

Если будет ликвидирована система сбора первичной информации на основе обследования семейных бюджетов, если будут использованы только данные налоговой службы, то, во-первых, не будут учитываться 34 млн человек, которые находятся "в тени" по разным причинам, и которые не платят налогов, их доходы будут невидимы для государства. А поскольку налоги у нас платят более обеспеченные люди, то картина будет еще более приукрашена, чем сейчас приукрашивается, соответственно, государство решит, что у людей есть еще больше денег и из них можно выколотить в несколько раз больше, чем выколачивают сейчас. И оно начнет выколачивать.

Если вы судите о доходах граждан Российской Федерации на основании всей России – у вас одна картина. А если вы начинаете судить о доходах граждан Российской Федерации только по "рублевско-куршавельскому" округу, то вы вообще не понимаете, почему "кто-то виноват", когда все так хорошо живут. Вот то, что говорит Силуанов, – это очень сильное продвижение ко второму варианту.

– Учтут ли при этом возросшие налоги, тарифы и прочие реформы?

– Эти налоги и тарифы возросли именно потому, что государство, глядя на приукрашенную статистику, думает, что люди живут очень хорошо и с них можно взять денег, поэтому налоги и тарифы возросли. А когда сейчас еще приукрасят ситуацию, налоги и тарифы еще сильнее возрастут, потому что государство решит, что люди живут совсем хорошо. Значит, с нас можно взять еще больше денег.