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ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

15:49 27.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Речь идет об организациях «Форекс клуб», «Телетрейд групп», «Альпари форекс», «Фикс трейд» и «Трастфорекс», сообщили в пресс-службе регулятора.

Поводом для отзыва лицензий стали «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства» о ценных бумагах. Так, в работе «Форекс клуба» Центробанк выявил нарушения требований ведения внутреннего учета, а также требований к соотношению размера обеспечения, предоставляемого физлицами.

Причиной аннулирования лицензии «Фикс трейда» стало нарушение порядка и срока раскрытия информации на сайте и неисполнение предписаний и требований ЦБ. В «Альпари форексе» зафиксировали нарушения порядка ведения внутреннего учета и требований к соотношению размера обеспечения.

Лицензия «Милком-Инвеста» аннулирована за нарушения требований к обращению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, требований к размеру собственных средств и за неисполнение предписаний и требований регулятора.

В «Телетрейд групп» нашли нарушения порядка расчета размера собственных средств, недостоверную отчетность, ошибки в порядке ее составления и нарушения сроков представления регулятору. Проблемы с отчетностью были и у «Трастфорекса». Также Центробанк там обнаружил нарушения в части организации системы внутреннего контроля.

Действие лицензий истекает 27 января. Перечисленные форекс-дилеры обязаны прекратить свою деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением операций, связанных с прекращением обязательств перед клиентами.

Согласно закону, компании, работающие форекс-дилерами в России, в обязательном порядке проходят процедуру лицензирования в ЦБ. Они также обязаны вступать в саморегулируемую организацию.

Темы: Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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27.12.2018, 21:24
Гость: Даешь доллар

по 70 коп!
27.12.2018, 16:48
Гость: D.D.

Жадность, зависть и тупость - феерическая смесь, порождающая классических "чудище обло, озорно, стозевно и лайяй".
Дык!
Какие-то мутные фраера шинкуют бабло из воздуха, а правильным пацанам долю положенную не отстегивают!
Оборзели в натуре.
...а у пацанов засады с изменами и косяки стадами.., а эти фишку не рубят.., - на ноль их, ибо нех...
27.12.2018, 16:45
Гость: ABCD

Форекс это был один из способов быстро заработать много, и истинная причина того что их ликвидировали- как раз в том, что те кто там успешно зарабатывал- не платили налоги. В РФ методично уничтожают всё, что даёт приличный заработок "мимо кассы" чиновников. В последнее время все "форексы" обманывали клиентов, это тоже факт. Такова уж специфика бизнеса в России. Но обман клиентов в РФ со стороны властей никогда не рассматривалось как повод к финансовой блокировке.
Даже лотерейки все ликвидировали, что бы упаси бог кто-то на холяву не получил 300$.
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