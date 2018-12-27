ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

15:49

Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Речь идет об организациях «Форекс клуб», «Телетрейд групп», «Альпари форекс», «Фикс трейд» и «Трастфорекс», сообщили в пресс-службе регулятора.

Поводом для отзыва лицензий стали «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства» о ценных бумагах. Так, в работе «Форекс клуба» Центробанк выявил нарушения требований ведения внутреннего учета, а также требований к соотношению размера обеспечения, предоставляемого физлицами.

Причиной аннулирования лицензии «Фикс трейда» стало нарушение порядка и срока раскрытия информации на сайте и неисполнение предписаний и требований ЦБ. В «Альпари форексе» зафиксировали нарушения порядка ведения внутреннего учета и требований к соотношению размера обеспечения.

Лицензия «Милком-Инвеста» аннулирована за нарушения требований к обращению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, требований к размеру собственных средств и за неисполнение предписаний и требований регулятора.

В «Телетрейд групп» нашли нарушения порядка расчета размера собственных средств, недостоверную отчетность, ошибки в порядке ее составления и нарушения сроков представления регулятору. Проблемы с отчетностью были и у «Трастфорекса». Также Центробанк там обнаружил нарушения в части организации системы внутреннего контроля.

Действие лицензий истекает 27 января. Перечисленные форекс-дилеры обязаны прекратить свою деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением операций, связанных с прекращением обязательств перед клиентами.

Согласно закону, компании, работающие форекс-дилерами в России, в обязательном порядке проходят процедуру лицензирования в ЦБ. Они также обязаны вступать в саморегулируемую организацию.