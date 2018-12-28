От запретов к умному регулированию

Михаил Хазин: «Что вообще за стремление – добраться до самого интимного, личного, залезть в тарелку, в желудок, в легкие?!»

Я всегда довольно много писал о том, что приватизация - это не просто отдача в частные руки созданных в советское время предприятий и объектов недвижимости. Это еще и идеология, построенная на том, что любой государственный функционал должен приносить прибыль какому-то частному лицу. Не обществу в целом, а именно кому-то конкретно.



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Соответственно, любые чиновники пытаются использовать те возможности, которые им предоставляют их должностные обязанности для того, чтобы зарабатывать деньги.

Кажется, все уже поняли, что отдельные чиновники и ведомства пытаются забраться во все сферы личной жизни, гардероба, питания. Но происходит это не просто так.

У нас есть масса производителей и каждый из них хочет минимизировать конкурентное давление. Для чего нужно помочь нам, потребителям, совершить «правильное» решение.

Совсем недавно Минздрав предлагал ввести акцизы на квашеную капусту и соленые огурцы (да, да, именно эти огурцы несколько дней назад защищали на митинге) и специально маркировать «вредные» продукты. Всё время придумывают что-то с алкоголем и табаком.

А помните, как за трусы принялись и запретили ввоз в страны Таможенного союза нижнего белья «с кружевами». «Депутаты заглянули девушкам под юбки» - такие тогда были заголовки в газетах.

В сфере новых запретительных инициатив есть свои звёзды.

Одна из топов – Елена Мизулина, которая, если помните, даже предлагала, например, внести в список «нетрадиционных сексуальных отношений» оральный секс – с тем, чтобы запретить его «пропаганду». Как вы думаете, это она сама придумала? И для чего?

Мастодонт сцены – Геннадий Онищенко. Он умудрялся запретить даже ввоз самой известной минеральной воды на постсоветском пространстве. Я никогда не понимал, почему всем им дают спокойно нести весь этот бред – и тиражировать его в СМИ?

Ведь это же какой-то настоящий информационный терроризм, направленный на подрыв авторитета государства. Что вообще за стремление – добраться до самого интимного, личного, залезть в тарелку, в желудок, в легкие?! Нужно понимать к чему может привести очередной «контроль» и как на него отреагирует население.

И уж точно, теоретически, конечно, хорошо бы просто не злить население откровенными издевательствами. Другое дело, что интересы государства и населения в этом смысле не отстаивает никто, а вот конкретные интересы конкретных персонажей никто не отменял.

Неплохо внимательнее посмотреть на уже введенные запреты – все ли так эффективно, все ли исполняется? И кто и как делает статистику, о которой так браво рапортуют с целью повысить эффективность мер и ввести еще более жесткими запретами, а по сути, прикрывая свои провалы в других более важных направлениях своей работы?!

На фоне падения доходов населения, роста налогов и цен, сложных решений о повышении пенсионного возраста, новости о новых попытках «залезть к нам в холодильник и побороться с нашим меню», что-то еще запретить или ограничить — вызывают понятное раздражение людей. И чем ближе предмет ограничения обычному гражданину, тем больше его возмущение. В этом смысле самые проблемные области – это ЖКХ, социальная сфера и особенно рынок потребительских товаров повседневного спроса.

В этом году Минздрав в рамках стратегии формирования здорового образа жизни предложил ввести акцизы на товары с избыточным содержанием соли и сахара в продуктах.

Так, например, акцизы на квашеную капусту и соленые огурцы вызвали бы значительное удорожание этих продуктов ежедневного спроса. В том же документе Министерство здравоохранения предложило специально маркировать сладкую газировку, колбасу, чипсы и другие «вредные» продукты, заодно ограничив их рекламу на ТВ.

В 2015 году РБК приводило статистику, согласно которой колбаса и колбасные изделия регулярно покупают около 70% россиян.

В продовольственной корзине россиян колбаса оказалась популярнее рыбы, консервов, соков и даже пива. Из-за нового налога этот востребованный продукт мог подорожать на треть.

С учётом акцизных солёных огурчиков салат оливье на новогоднем столе превращался бы уже в настоящий деликатес. «Осталось только ввести налог на воздух» - мрачно шутили по этому поводу в интернете. Оставьте нас в покое!

С удивительной настойчивостью без конца пытаются ужесточить запреты и ограничить табачную и алкогольную продукцию. И, как следствие, стоимость некоторых позиций с 2014 увеличилась более чем на 50%. В результате, это приводит к еще большему развитию рынка дешёвой нелегальной табачной и алкогольной продукции.

По данным проведенных агентством Nielsen исследований, в 3 квартале 2018 г. объем присутствия нелегальной табачной продукции вырос до 8,4% от общего объема рынка табачной продукции в России, по сравнению с 4,5% в 2017г. То есть был достигнут заодно и обратный эффект для государства в виде потерь для бюджета от акцизов.

Очевидно, что увеличение ограничительных и запрещающих мер в сфере производства и оборота товаров народного потребления и услуг наносит удар по имиджу власти и подрывают ее авторитет, люди становятся все более раздражительны, они не верят, что государство заботится об их здоровье и благополучии и считают, что новые дополнительные налоги и ограничения лишь помогут обогатиться кому-то из чиновников.

Запреты и необоснованные налоги способствуют развитию чёрного рынка. То есть новые бездумные запреты попросту подрывают национальную экономику. Да, и дайте уже людям самим определять свой рацион, гардероб, набор вредных привычек.

Необходимо искать новые способы регулирования обращения продовольственных товаров, которые могут нанести потенциальный вред здоровью человека – таких как алкоголь, табак, продукты с высоким содержанием сахара, соли и т.д.

Прежде чем запретить социально значимый товар, необходимо оценить экономические и политические последствия такого решения. Нужно понимать общественный запрос, знать, к чему может привести очередной запрет и как на него отреагирует население.

На смену запретам может прийти, например, «риск-ориентированный» подход, который уже применяется в контрольно-надзорной деятельности, но пока не распространяется на рынок потребительских товаров и услуг.

Во многих странах мира, например, уже доказала свою эффективность модель дифференцированного подхода к налогообложению и ко всему спектру регуляторных мер.

Правительства ищут наиболее эффективные альтернативные меры по снижению негативного воздействия потенциально вредной продукции, не ограничивая права и свободы граждан.

Назрела необходимость комплексного перехода с ограничительно-запретительного подхода на политику умного регулирования обращения. Конкретные решения не только должны снижать риски для потребителя, но и стимулировать развитие промышленности и производства, а также создавать конкурентные условия для улучшения ассортимента товаров народного потребления.

В перспективе выработанную модель можно будет перенести и в другие сферы экономики и общественной жизни страны, что позволит более успешно решать стратегические задачи национального развития. Но суть-то одна: необходимо рассматривать любые ограничения как некоторый комплексный фактор, и с точки зрения потребителей, и с точки зрения рынков в целом.

Тогда отдельные производители вкупе с отдельными чиновниками не смогут заниматься своими мелкими гешефтами, повышая монополизм, завышая тем самым цены, раздражая население и накручивая социально-политическую напряженность.