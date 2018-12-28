Украина как тяжёлое орудие экономической войны США против России

Валентин Катасонов: «Суды Украины прикрывают операции по рейдерскому захвату российских активов»

Начатая Соединёнными Штатами экономическая война против России не сводится к экономическим санкциям. Ещё одно оружие этой войны – исковые требования против России, подаваемые в международные суды. Латвия, Эстония, Литва уже несколько лет готовят свои претензии к России как правопреемнице СССР за то, что эти страны, находясь в составе Советского Союза, якобы подвергались «ограблению» и «эксплуатации».

Фото с сайта fondsk.ru

Суммы астрономические; в любой момент расчёты могут превратиться в исковые заявления. Работа эта ведётся под методическим руководством специалистов из Вашингтона.

Однако главным орудием США в судебной войне против России становится Украина. При новом режиме после государственного переворота 2014 года украинские власти активизировали деятельность по подготовке претензий к РФ: требуют возместить ущербы в связи с «аннексией» Крыма и «российской агрессией» на востоке Украины.

28 августа 2018 г. Порошенко обратился к Кабмину с предложением создать межведомственный координационный орган для подготовки консолидированного иска к России. Для Порошенко это часть подготовки к предстоящим 31 марта 2019 года президентским выборам.

12 декабря украинский Кабмин принял решение об учреждении межведомственной комиссии по вопросам обобщения правовой позиции и подготовки консолидированной претензии к России «за вооружённую агрессию» против Украины.

Результаты работы этой межведомственной комиссии дадут о себе знать не ранее середины следующего года. Между тем украинские и международные суды уже давно рассматривают многочисленные иски от физических и юридических лиц в связи с их потерями в Крыму – и выносят решения в пользу истцов.

Так, весной 2018 года Гаагский арбитражный суд поддержал иск компаний Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В целях исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с России суммы в 140 миллионов долларов. Вслед за этим суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции дочерних организаций российских государственных банков – Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка. В ноябре 2018 г. результате исполнения судебного решения «дочка» ВТБ была признана Национальным банком Украины неплатёжеспособной.

Глава ВТБ Андрей Костин комментирует: «Нам говорили – мы хотим, чтобы вас не было больше на Украине. Ну и хорошо, мы готовы, только дайте нам цивилизованно уйти. Мы за последние годы вернули примерно 800 миллионов долларов депозитов населения, у нас, в общем-то, осталось сегодня корпоративных и частных депозитов на сумму чуть больше 100 миллионов долларов. Небольшая сумма, мы готовы были рассчитаться по крайней мере до конца следующего года. Нам не дали».

Примечательно, что украинская «дочка» ВТБ – это банк, который был в своё время куплен российским банком у Порошенко (банк тогда назывался «Мрия», сумма сделки составила 70 млн долл.). Теперь ВТБ пытается через суд вернуть хотя бы деньги, заплаченные нынешнему президенту Украины в 2006 году. Однако, как сказал Костин, украинские суды неоправданно затягивают рассмотрение жалоб. Судебная система Украины фактически прикрывает операции по рейдерскому захвату российских активов.

А вот более крупный иск против России. Его подал в Арбитражный трибунал (в Париже) украинский Ощадбанк, крупнейший госбанк страны, созданный на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. 26 ноября 2018 года арбитраж вынес решение, полностью удовлетворив исковые требования Ощадбанка о компенсации убытков, причинённых в результате «аннексии Крыма» Россией. Итоговая сумма взыскания составила 1,3 миллиарда долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения судебного решения до момента фактической компенсации.

«После получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации. Банк будет активно добиваться выполнения арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире», – говорится в пресс-релизе банка. Заметим: арбитраж в Париже принял решение по такому виду споров, который не входит в его компетенцию, но политика и тут доминирует над правом.

Это не первый случай, когда международные суды выносят решения в пользу украинских истцов. Просто суммы по другим искам существенно более скромные. Так, ранее Международная постоянная палата третейского суда в Гааге приняла положительное решение по иску 18 украинских компаний и одного физлица на 159 млн долл., требующих компенсации от России за утраченные в Крыму активы. Подобные иски, поданные «Нафтогазом Украины», аэропортом Бельбек, Приватбанком и другими, находятся в стадии рассмотрения.

Хотя решение по иску Ощадбанка с юридической точки зрения сомнительно, можно ожидать, что украинский банк получит сатисфакцию. Взысканию подвергнутся остатки активов российского происхождения, находящихся в пределах украинской юрисдикции.

Вот статистика Банка России по накопленным прямым инвестициям РФ на Украине (млн долл.): 01.01.2018 – 3.659; 01.04.2018 – 3.545; 01.07.2018 – 3.253. То есть за полгода российские активы на Украине убавились на 406 млн долл. Остающегося хватит на то, чтобы удовлетворить исковые требования Ощадбанка и ещё два исковых заявления такого же калибра.

После инцидента в Керченском проливе в конце ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил одним махом заморозить все активы российского бизнеса в стране. Правда, за этим ничего не последовало: в Киеве вспомнили, что в России имеются активы украинского происхождения на сумму, примерно равную сумме активов российского происхождения на Украине.

Видимо, Киев уже положил глаз на российские активы, находящиеся за пределами украинской юрисдикции. Недавно Стокгольмский арбитражный суд вынес решение, согласно которому «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» сумму в 2,6 млрд долл. Решение предвзятое и политизированное, вынесенное в результате закулисного давления на суд со стороны Вашингтона. Это своего рода подготовка к решению задачи по исполнению судебного вердикта с помощью зарубежных активов российского происхождения.

Вот последние новости на эту тему. 6 декабря 2018 года «Нафтогаз Украины» подал исковые заявления в суды Северного и Южного округов Техаса. Ответчики – американское подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу "Газпром") и консалтинговая компания DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа). Оба ответчика по иску зарегистрированы в американском штате Техас. «Нафтогаз» просит суд обязать ответчиков предоставить информацию и доступ к документам. По мнению истца, это поможет украинской стороне ещё в одном процессе против "Газпрома" (в Нидерландах).

А 12 декабря СМИ сообщили, что Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования «Нафтогаза Украины» и обязал три компании предоставить информацию об активах российского "Газпрома" в Европе. «Суды уже удовлетворили требования "Нафтогаза" на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York. В ближайшие дни "Нафтогаз" направит этим компаниям соответствующие повестки», – сообщается на официальном сайте этой компании.

Не исключаю, что в 2019 году могут произойти аресты и замораживание активов «Газпрома» в Европе и других частях света. Мы помним, что год назад, в декабре 2017 года, в голландском филиале американского банка Bank of New York Mellon были заблокированы средства Национального фонда Казахстана (НФК) на сумму 22 млрд. долл. по претензиям к правительству Казахстана со стороны некоего Анатолия Стати. Явно завышенные претензии этого гражданина не выходили за пределы 5 млрд. долл., но по решению суда Амстердама были заморожены суммы, превышающие максимальную величину иска в 4,4 раза. Запад примеряется к ведению игры без правил.

Надо быть готовым к тому, что в наступающем 2019 году рамки экономической войны Запада против России расширятся, количество исков к России в международных судах увеличится. И роль главного тарана в этой судебной войне будет отведена Украине.