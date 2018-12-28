Названы самые выгодные и провальные вложения в 2018 году

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Палладий стал наиболее выгодным денежным вложением в 2018 году. Об этом свидетельствуют результаты исследвоания специалистов компании "ФинЭкспертиза", оказавшиеся в распоряжении "Российской газеты".

За основу была взята сумма 300 тысяч рублей. Без каких либо вложений, при условии хранения этих денег дома, их покупательная способность снизилась на 3,28 процента. То есть в декабре 2018 года на эту сумму товаров можно было бы приобрести меньше на 9 837 рублей.

Наибольшеая доходность оказалась у инвестиций в палладий. Доход с этих вложений в год составил 30 588 рублей с каждых вложенных 300 тысяч.

"Если посмотреть в ретроспективе за два года, то можно увидеть, что палладий является единственным металлом с положительной доходностью. За два года доходность обезличенных металлических счетов снизилась практически по всем металлам", - комментируют специалисты.

Главной причиной роста является дефицит палладия в общемировом масштабе, так как спрос на него растет, а его добыча снижается. Палладий активно используется в ювелирном производстве и производстве автомобилей.

Вклады в серебро, платину и золото потеряли за год 15,37%, 15,16% и 5,91% соответственно.

А вот самым провальным инвестиционным инструментом стал пресловутый биткоин. Вклады в эту криптовалюты потеряли за год 71,15% или 213 464 рубля.

При хранении 300 000 рублей в евро, доход составил бы 3150 рублей (1,05%), вклады в этой валюте принесли бы владельцу 3841 рубль (2,28%).

Доллар стал вторым по доходности. При хранении 300 000 рублей в долларовом эквиваленте, годовой доход составил бы 24 тысячи рублей (8%), долларовый вклад принес бы 26 030 рублей (8,68%).

В свою очередь банковские вклады в рублях принесли бы доход в год всего 4875 рублей (1,62%).