]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Минэкономразвития РФ оценило потери Украины от запрета импорта в $510 млн

18:13 29.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Импорт украинских товаров, которые попали под запрет на ввоз, в 2018 году оценивался в 510 миллионов долларов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития.

Годом ранее общий импорт украинских товаров на российском рынке составил 4 миллиарда 912,1 миллиона долларов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда товаров производства Украины, а также на продукцию, которая перемещается через ее территорию.

Всего в черный список включили 50 позиций. В том числе там фигурируют пшеница, солодовое пиво, подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масла, вина, ликеры, тракторы, мебель, обои, предметы женской гигиены и так далее.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.12.2018, 22:06
Гость: Шо?

Ростстат только самозанятых насчитал 25 лимонов, собирателей ягод, грибов и металлолома на дачах и помойках.
29.12.2018, 21:07
Гость: А мы и не паникуем...

...а тоже считаем что Россия уже взбодрила СВОЮ экономику -увеличением пенсионного возраста, ростом цен, сокращением рабочих мест, увеличением количества россиян находящихся за чертой бедности( уже 22 000 000человек) Ну и т. д.
29.12.2018, 19:59
Гость: Hrap

Россия от санкций,как своих, так и чужих, только выигрывает!
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.