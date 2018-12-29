Минэкономразвития РФ оценило потери Украины от запрета импорта в $510 млн

18:13

Импорт украинских товаров, которые попали под запрет на ввоз, в 2018 году оценивался в 510 миллионов долларов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития.

Годом ранее общий импорт украинских товаров на российском рынке составил 4 миллиарда 912,1 миллиона долларов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда товаров производства Украины, а также на продукцию, которая перемещается через ее территорию.

Всего в черный список включили 50 позиций. В том числе там фигурируют пшеница, солодовое пиво, подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масла, вина, ликеры, тракторы, мебель, обои, предметы женской гигиены и так далее.