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Новый год подорожал

11:41 29.12.2018 , Дмитрий Ремизов

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола россиян. В большинстве регионов цены на продукты сейчас значительно выше, чем в 2017-м

В среднем по России набор продовольственных товаров для праздника в расчете на семью из четырех человек обойдется в 6 тыс. 259 рублей и 26 копеек. Это на 2,02% больше, чем в прошлом году — тогда новогодний стол стоил в среднем 6 тыс. 135 рублей и 13 копеек.

Фото с сайта finobzor.ru

Рост цен на 2% кажется небольшим, однако эта цифра является «средней температурой по больнице», и в некоторых регионах рост цен очень ощутим.

Самый дорогой набор продуктов к Новому году — в Чукотском автономном округе: 9 тыс. 90 рублей. Чукотка также оказалась в числе лидеров по росту цен: за год продукты там подорожали более чем на 10%.

«В копеечку» влетит новогодний стол также жителям Ненецкого автономного округа (8 тыс. 198 руб.) и Камчатки (7 тыс. 790 руб.). Рост цен на продукты в этих регионах превысил за год 5%.

Самый дешевый продуктовый набор — в Ингушетии. Там за новогодний стол надо будет выложить всего 3 тыс. 262 рубля. В лидерах по дешевизне, хоть и с большим отрывом от ингушского, новогодний стол в Чеченской республике — 4 тыс. 823 рубля, а также в Калмыкии — 4 тыс. 985 рублей.

Однако жителям Калмыкии встречать Новый год все равно будет не очень весело — регион оказался всероссийским лидером по росту цен: стоимость новогоднего набора, по сравнению с прошлым годом, в республике взлетела на 12,4%.

Тройку лидеров по росту цен замыкает республика Марий Эл: там продукты подорожали на 7,1% (5 тыс. 461 руб. за стол).

При этом в нескольких регионах новогодний стол даже подешевел. Так, жителям Кемеровской области продукты обойдутся на 2,4% дешевле, чем в прошлом году (5 тыс. 827 руб. в 2018-м), а Саратовской — на 2% (5 тыс. 504 руб.). Еще в нескольких регионах колебания оказались не столь значительны.

Чтобы понять, какие продукты существенно изменили стоимость новогоднего стола, специалисты Росстата проанализировали цены на ингредиенты для традиционных праздничных салатов — «сельди под шубой» и «Оливье».

«Сельдь под шубой» подорожала сравнительно ненамного. Ее приготовление обойдется среднероссийской семье в 154 рубля и 4 копейки (в прошлом году — 152 руб. 61 коп.) Хотя почти все продуты для салата в нынешнем году подорожали (некоторые — существенно), основной игредиент — сельдь соленая — подешевел: на 5,59%.

«Оливье» будет стоить в среднем 313 рублей в нынешнем году против 297 руб. 58 коп. в прошлом.

Лидером по росту цен среди салатных ингредиентов оказался репчатый лук: он подорожал на 17,4%. Морковь обойдется на 14,9% дороже, а куриные яйца — и вовсе на 13,4%. Заметно выросла в цене вареная колбаса — на 5,3%. Около 3% составил рост цен на консервированные огурцы, зеленый горошек и майонез. Меньше других подорожал картофель — на 0,93%.

Динамика цен по регионам, однако, оказалась различной. Лидером по дороговизне «сельди под шубой» стал Чукотский автономный округ. Семье из четырех человек салат там обойдется в 468 руб. 92 коп. — по сравнению с прошлым годом цена взлетела на 29,5%. Далее идут Магаданская область (266 руб. 37 коп.) и Ненецкий АО (264 руб. 22 коп.)

Дешевле всего готовить «сельдь под шубой» в Мордовии (120 руб. 72 коп.), Кировской области (121 руб. 86 коп.) и в Курской области (124 руб. 44 коп.)

Наибольшее удешевление ингредиентов салата произошло в Чечне — на 13,6% (обойдется в 151 руб. 74 коп.).

В лидерах по дороговизне «Оливье» опять Чукотка (516 руб. 53 коп.), Камчатка (486 руб. 74 коп.) и Ненецкий АО (475 руб. 41 коп.).

Наибольший прирост цен показала республика Марий Эл — на 17,5% (297 руб. 58 коп. за салат). Лидером по удешевлению стала Удмуртия — на 5,7% (250 руб. 28 коп.)

Но одними салатами сыт не будешь, и специалисты Росстата указали колебания стоимости других продуктов. Выше всех в среднем по России «взлетели» куры — на 16,8%. Говядина бескостная подорожала на 4%, а мясные копчености — на 5,2%. Консервы рыбные стали стоить дороже на 4,6%. Меньше всего подорожали рыбные деликатесы — на 0,27%. Правда, они и так были самыми дорогими в наборе.

Около 4% составил рост цен на сливочное масло, сырокопченую колбасу и сыр; 1,41% — на икру лососевых рыб.

Хлеб тоже подорожал: ржаной — на 3,9%, пшеничный — на 4,8%. Торты будут стоить дороже на 4,2%, шоколадные конфеты — на 0,3%.

Тем, у кого с финансами совсем туго, придется довольствоваться салатами из огурцов и помидоров. Эти продукты заметно подешевели: огурцы свежие в конце 2018 года обойдутся на 13,6%, а помидоры — на 11,1% дешевле, чем в прошлом году. Также снизились цены на лимоны (на 5,5%), яблоки (3,9%) и апельсины (1,2%).

Напитки подорожали практически все. Газированная вода — на 3,8%, фруктовые соки — на 2,6%, минеральная вода — на 2,2%, чай — на 1,7%.

Водка выросла в цене всего на 0,24%, а вот игристые вина — на 3,7%. Отечественный коньяк стал даже на 1,8% дешевле, зато импортный — на 0,43% дороже (в среднем 1279 руб. 30 коп. за литр).

Примечательно, что непродовольственные товары подорожали заметно меньше, чем продукты. Так, если россиянин в качестве подарка к Новому году выберет книгу, то обнаружит, что она стала дороже на 3,6% (в среднем 333 руб. 5 коп.) Туалетная вода подорожала на 2,91% (1764 руб. 92 коп. за 100 мл). А смартфоны даже подешевели на 4,28% (8631 руб. 64 коп.)

В целом цены на продукты в России неуклонно растут. Видимо, поэтому медленнее дорожают непродовольственные товары: большая часть семейных бюджетов уходит на еду (а некоторым и на нее не хватает), и чтобы поддерживать спрос на все остальное, продавцам приходится сдерживать свои аппетиты.

Так что Новый год для многих россиян окажется не таким уж и светлым праздником — ведь подготовка к нему напоминает о социально-экономических проблемах, бьющих по кошельку каждой семьи.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Инфляция и уровень жизни в России
Источник: Росбалт
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.12.2018, 16:18
Гость: ???

Статья написана тем, кто не ходит в магазины или для иностранцев. Это им можно лгать, что цены повысились на эти смешные проценты, которые, на самом деле, надо умножать на 10, чтобы получить реальные цены подорожавших товаров.
29.12.2018, 16:12
Гость: о?

А я думаю, ЭТО ТЫ И ТВОИ ХОЗЯЕВА!
29.12.2018, 16:04
Гость: Что лучше?

Ездить в надежной современной кредитной машине или стоять в очереди на ушастый "Запорожец" 10 лет, а потом искать запчасти после каждой поломки?
А про очереди на мебель, бытовую технику вы забыли?
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