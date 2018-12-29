Новый год подорожал

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола россиян. В большинстве регионов цены на продукты сейчас значительно выше, чем в 2017-м

В среднем по России набор продовольственных товаров для праздника в расчете на семью из четырех человек обойдется в 6 тыс. 259 рублей и 26 копеек. Это на 2,02% больше, чем в прошлом году — тогда новогодний стол стоил в среднем 6 тыс. 135 рублей и 13 копеек.

Фото с сайта finobzor.ru

Рост цен на 2% кажется небольшим, однако эта цифра является «средней температурой по больнице», и в некоторых регионах рост цен очень ощутим.

Самый дорогой набор продуктов к Новому году — в Чукотском автономном округе: 9 тыс. 90 рублей. Чукотка также оказалась в числе лидеров по росту цен: за год продукты там подорожали более чем на 10%.

«В копеечку» влетит новогодний стол также жителям Ненецкого автономного округа (8 тыс. 198 руб.) и Камчатки (7 тыс. 790 руб.). Рост цен на продукты в этих регионах превысил за год 5%.

Самый дешевый продуктовый набор — в Ингушетии. Там за новогодний стол надо будет выложить всего 3 тыс. 262 рубля. В лидерах по дешевизне, хоть и с большим отрывом от ингушского, новогодний стол в Чеченской республике — 4 тыс. 823 рубля, а также в Калмыкии — 4 тыс. 985 рублей.

Однако жителям Калмыкии встречать Новый год все равно будет не очень весело — регион оказался всероссийским лидером по росту цен: стоимость новогоднего набора, по сравнению с прошлым годом, в республике взлетела на 12,4%.

Тройку лидеров по росту цен замыкает республика Марий Эл: там продукты подорожали на 7,1% (5 тыс. 461 руб. за стол).

При этом в нескольких регионах новогодний стол даже подешевел. Так, жителям Кемеровской области продукты обойдутся на 2,4% дешевле, чем в прошлом году (5 тыс. 827 руб. в 2018-м), а Саратовской — на 2% (5 тыс. 504 руб.). Еще в нескольких регионах колебания оказались не столь значительны.

Чтобы понять, какие продукты существенно изменили стоимость новогоднего стола, специалисты Росстата проанализировали цены на ингредиенты для традиционных праздничных салатов — «сельди под шубой» и «Оливье».

«Сельдь под шубой» подорожала сравнительно ненамного. Ее приготовление обойдется среднероссийской семье в 154 рубля и 4 копейки (в прошлом году — 152 руб. 61 коп.) Хотя почти все продуты для салата в нынешнем году подорожали (некоторые — существенно), основной игредиент — сельдь соленая — подешевел: на 5,59%.

«Оливье» будет стоить в среднем 313 рублей в нынешнем году против 297 руб. 58 коп. в прошлом.

Лидером по росту цен среди салатных ингредиентов оказался репчатый лук: он подорожал на 17,4%. Морковь обойдется на 14,9% дороже, а куриные яйца — и вовсе на 13,4%. Заметно выросла в цене вареная колбаса — на 5,3%. Около 3% составил рост цен на консервированные огурцы, зеленый горошек и майонез. Меньше других подорожал картофель — на 0,93%.

Динамика цен по регионам, однако, оказалась различной. Лидером по дороговизне «сельди под шубой» стал Чукотский автономный округ. Семье из четырех человек салат там обойдется в 468 руб. 92 коп. — по сравнению с прошлым годом цена взлетела на 29,5%. Далее идут Магаданская область (266 руб. 37 коп.) и Ненецкий АО (264 руб. 22 коп.)

Дешевле всего готовить «сельдь под шубой» в Мордовии (120 руб. 72 коп.), Кировской области (121 руб. 86 коп.) и в Курской области (124 руб. 44 коп.)

Наибольшее удешевление ингредиентов салата произошло в Чечне — на 13,6% (обойдется в 151 руб. 74 коп.).

В лидерах по дороговизне «Оливье» опять Чукотка (516 руб. 53 коп.), Камчатка (486 руб. 74 коп.) и Ненецкий АО (475 руб. 41 коп.).

Наибольший прирост цен показала республика Марий Эл — на 17,5% (297 руб. 58 коп. за салат). Лидером по удешевлению стала Удмуртия — на 5,7% (250 руб. 28 коп.)

Но одними салатами сыт не будешь, и специалисты Росстата указали колебания стоимости других продуктов. Выше всех в среднем по России «взлетели» куры — на 16,8%. Говядина бескостная подорожала на 4%, а мясные копчености — на 5,2%. Консервы рыбные стали стоить дороже на 4,6%. Меньше всего подорожали рыбные деликатесы — на 0,27%. Правда, они и так были самыми дорогими в наборе.

Около 4% составил рост цен на сливочное масло, сырокопченую колбасу и сыр; 1,41% — на икру лососевых рыб.

Хлеб тоже подорожал: ржаной — на 3,9%, пшеничный — на 4,8%. Торты будут стоить дороже на 4,2%, шоколадные конфеты — на 0,3%.

Тем, у кого с финансами совсем туго, придется довольствоваться салатами из огурцов и помидоров. Эти продукты заметно подешевели: огурцы свежие в конце 2018 года обойдутся на 13,6%, а помидоры — на 11,1% дешевле, чем в прошлом году. Также снизились цены на лимоны (на 5,5%), яблоки (3,9%) и апельсины (1,2%).

Напитки подорожали практически все. Газированная вода — на 3,8%, фруктовые соки — на 2,6%, минеральная вода — на 2,2%, чай — на 1,7%.

Водка выросла в цене всего на 0,24%, а вот игристые вина — на 3,7%. Отечественный коньяк стал даже на 1,8% дешевле, зато импортный — на 0,43% дороже (в среднем 1279 руб. 30 коп. за литр).

Примечательно, что непродовольственные товары подорожали заметно меньше, чем продукты. Так, если россиянин в качестве подарка к Новому году выберет книгу, то обнаружит, что она стала дороже на 3,6% (в среднем 333 руб. 5 коп.) Туалетная вода подорожала на 2,91% (1764 руб. 92 коп. за 100 мл). А смартфоны даже подешевели на 4,28% (8631 руб. 64 коп.)

В целом цены на продукты в России неуклонно растут. Видимо, поэтому медленнее дорожают непродовольственные товары: большая часть семейных бюджетов уходит на еду (а некоторым и на нее не хватает), и чтобы поддерживать спрос на все остальное, продавцам приходится сдерживать свои аппетиты.

Так что Новый год для многих россиян окажется не таким уж и светлым праздником — ведь подготовка к нему напоминает о социально-экономических проблемах, бьющих по кошельку каждой семьи.