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Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

19:43 30.12.2018
Оксана Тарасенко. Фото с сайта economy.gov.ru
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Премьер-министр Дмитрий Медеведев назначил Оксану Тарасенко заместителем министра экономического развития РФ.

В июле этого года Тарасенко была назначена на должность помощника главы Минэкономразвития. Она курировала корпоративные и имущественные отношения, а также научно-технологическое развитие, сообщает РГ

Как отмечает РБК, в сентябре прошлого года на заседании суда по делу экс-главы ведомства Алексея Улюкаева именно Тарасенко дала показания, подтверждающие вину своего бывшего начальника.

Как заявила Тарасенко в суде, неофициально на совещании с главой «Роснефти» Игорем Сечиным экс-глава ведомства допускал, что юридически «Роснефть» вполне может купить долю «Башнефти», однако Улюкаев неоднократно публично выступал против этой сделки Последующие противоположные этому заявления Улюкаева, по словам Тарасенко, вызывали у нее удивление.

В середине августа министр поручил департаменту, которым руководила Тарасенко, подготовить проект доклада с выводом, что участие «Роснефти» в сделке будет иметь положительный эффект для бюджета. Так, «Роснефть», купив долю «Башнефти» по максимальной цене, должна была увеличить свою капитализацию. А поскольку госкомпания и сама в процессе приватизации, на бюджете ее подорожание в дальнейшем скажется хорошо, пояснила Тарасенко

Эти утверждения департамент включил в доклад. Но когда после согласований Улюкаеву был представлен проект доклада, он лично вычеркнул соответствующий абзац, уточнила свидетель. Причины такого решения Тарасенко, по ее словам, неизвестны. Тем не менее в конце сентября по указанию Улюкаева ведомство одобрило сделку, и 12 октября договор был подписан. «Те два важных обстоятельства, которые якобы вычеркнул из вашего доклада министр Улюкаев, — это вы их придумали?» — поинтересовался у свидетельницы сам Улюкаев (цитата по РБК)

Оксана Тарасенко работает в министерстве с 2015 года. Она в разное время возглавляла департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и департамент корпоративного управления.

Темы: Дело Алексея Улюкаева, Министерство экономического развития РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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30.12.2018, 23:55
Гость: однозначно

анатомия власти...
30.12.2018, 23:28
Гость: Известное правило

Не блуди где работаешь и где живешь.
30.12.2018, 22:35
Гость: Павлик Морозов

Схема очень простая.Ничего сложного ,а впереди бонусы. Так что, дорогие россияне, будем сотрудничать плотненько снижаясь с верхов.Этой технологией должны завладеть в каждом коллективе, в каждом доме,в каждой семье.Слава Путину!
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