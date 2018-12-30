Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

19:43

Премьер-министр Дмитрий Медеведев назначил Оксану Тарасенко заместителем министра экономического развития РФ.

В июле этого года Тарасенко была назначена на должность помощника главы Минэкономразвития. Она курировала корпоративные и имущественные отношения, а также научно-технологическое развитие, сообщает РГ

Как отмечает РБК, в сентябре прошлого года на заседании суда по делу экс-главы ведомства Алексея Улюкаева именно Тарасенко дала показания, подтверждающие вину своего бывшего начальника.

Как заявила Тарасенко в суде, неофициально на совещании с главой «Роснефти» Игорем Сечиным экс-глава ведомства допускал, что юридически «Роснефть» вполне может купить долю «Башнефти», однако Улюкаев неоднократно публично выступал против этой сделки Последующие противоположные этому заявления Улюкаева, по словам Тарасенко, вызывали у нее удивление.

В середине августа министр поручил департаменту, которым руководила Тарасенко, подготовить проект доклада с выводом, что участие «Роснефти» в сделке будет иметь положительный эффект для бюджета. Так, «Роснефть», купив долю «Башнефти» по максимальной цене, должна была увеличить свою капитализацию. А поскольку госкомпания и сама в процессе приватизации, на бюджете ее подорожание в дальнейшем скажется хорошо, пояснила Тарасенко

Эти утверждения департамент включил в доклад. Но когда после согласований Улюкаеву был представлен проект доклада, он лично вычеркнул соответствующий абзац, уточнила свидетель. Причины такого решения Тарасенко, по ее словам, неизвестны. Тем не менее в конце сентября по указанию Улюкаева ведомство одобрило сделку, и 12 октября договор был подписан. «Те два важных обстоятельства, которые якобы вычеркнул из вашего доклада министр Улюкаев, — это вы их придумали?» — поинтересовался у свидетельницы сам Улюкаев (цитата по РБК)

Оксана Тарасенко работает в министерстве с 2015 года. Она в разное время возглавляла департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и департамент корпоративного управления.