По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году

2019 год будет годом вызовов, от неприятностей не застрахованы ни Евросоюз, ни всесильная Америка, ни вечно бедовый Ближний Восток

К сожалению, не застрахована от них и наша страна. Правила игры в мире продолжают быстро меняться, и России надо успевать «играть на опережение», чтобы не остаться на обочине. Какие из предстоящих вызовов окажутся самыми неприятными для России?



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Ключевым трендом на 2019 год будет стремление России осознать перемены, произошедшие в международной политике, предрекают эксперты.

«Запад – очень влиятельная часть мира. Но у нас отсутствуют представления, как строить с ним отношения нынешней конкретной ситуации, и в предстоящий период, который не будет лучше», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Москве пора свыкнуться с тем неприятным фактом, что Западу мы становимся все менее интересны, нас будут просто опасливо обходить стороной, игнорировать.

«Российская сторона еще не вполне поняла, что на этом направлении вообще ничего не будет происходить и даже не надо обращать на это внимание, тратить время и усилия», – говорил ранее Лукьянов газете ВЗГЛЯД. Именно по этой причине, полагает эксперт, США так легкомысленно относятся к возможности саммитов с Россией.

Какие же еще перемены в отношениях с другими мировыми игроками следовало бы осознать России? Чего можно ожидать от наших ближайших соседей?

США сосредоточатся на себе и на «войне» с Китаем

Лукьянов убежден, что в 2019 году, как и в 2018-м, внимание всего мира будет приковано к событиям, которые разворачиваться вокруг США.

«Во-первых, это внутреннее их разбирательство. Как минимум ближайшие пару месяцев Дональду Трампу предстоит выдержать мощнейшую атаку нового состава Палаты представителей Конгресса США и расследования спецпрокурора Мюллера.

Но даже несмотря на внутренние обстоятельства, Вашингтон и президент продолжат определять мировую атмосферу и мировую повестку. А все остальные будут на это так или иначе реагировать», – рассуждает Лукьянов.

В этих условиях ему предстоит развивать ту политику, которую он наметил в 2018 году, в частности, в направлении Китая.

По его словам, один из принципиальных вопросов – динамика американо-китайских отношений. Эксперт считает: Китаю предстоит понять, как вести себя в ответ на продолжающееся давление США, «а судя по всему, оно снижаться не будет».

«Трамп весьма последовательно реализует эту политику, и в общем она пользуется поддержкой и в США, и в Европе. Китаю особо рассчитывать не на кого в этом плане», – подчеркивает политолог.

«Отношения между Америкой и Европой лучше не будут. США четко встали на курс America First и действуют в личных державных интересах», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

ЕС продолжит «мутировать» после Брексита

2018 год показал, что Старый Свет оказался не готов к тем вызовам, с которыми пришлось столкнуться странам Евросоюза. До сих пор не решены проблемы с миграционной политикой. Многие страны, особенно из восточного блока, отказываются принимать квоты беженцев, навязываемые Брюсселем.

Решение Великобритании выйти из состава ЕС (которое, напомним, должно увенчаться официальным «разводом» в марте) столкнулось с жесткими противоречиями внутри самой страны. Это поставило под удар премьера Терезу Мэй, которая стала заложником Брексита.

Германия – одна из самых мощных стран Евросоюза – столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны США и их союзников. Берлину буквально запрещают поддерживать экономические связи с Москвой и участвовать в прокладке газопровода «Северный поток – 2». Все эти события явно подсказывают, каким будет следующий год и что ожидать от него.

На юге континента тоже не все гладко. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предугадать дальнейшие раздоры между итальянским правительством «друзей Путина» и бюрократами из Еврокомиссии.

«Италия все больше становится лидером южных европейских стран, которые недовольны политикой Брюсселя. Там нас ждут экономические потрясения», – прогнозирует немецкий эксперт.

Рар видит общий тренд 2019 года в том, что коллективный Запад окажется в самообороне. «Либеральные ценности испытывают тревожный нажим. А самооборона – это тоже осада. Это дальнейшие обвинения в адрес России, которая якобы хочет подорвать Запад и пытается хакерскими атаками разъединить страны Запада, разругать политиков с населением ЕС. Все это будет только ужесточаться», – сказал немецкий эксперт.

«Европа оказывается в слабом положении. Ослабить Европу могут выборы в Европарламент, который будет избирать все население в мае следующего года», – напоминает Рар. Он подчеркнул, что среди элит есть большие опасения, что на этих выборах серьезный результат получат правые силы, а центристы потеряют влияние, что «будет отражаться на высшем руководстве ЕС».

Предстоящие выборы – «это будет мощный символический шаг, в Европарламенте появится большая и влиятельная фракция тех, кто, по сути дела, против него», – прогнозирует Федор Лукьянов.

Украина будет играть на грани фола

Информационные поводы будет поставлять Украина. Даже если там не случится отмены президентских выборов, «третьего Майдана» или чего-то столь же экстраординарного, то выборы президента и Верховной рады сами по себе станут вызовом – в том числе и для соседей.

«Думаю, что, скорее всего, Киев и американские стратеги будут продолжать линию на поддержание конфликта низкой эффективности, играть на грани фола, создавать провокации, неудобные ситуации, создавать «информационные воронки», негативные для Москвы, но будут воздерживаться от вовлечения в полномасштабные боевые действия», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов.

«Одна из причин этого состоит в том, что запас прочности у Киева и социально-психологический, и экономический выше, чем у самопровозглашенных республик Донбасса на сегодня, к большому сожалению», – считает эксперт. По его оценке, время играет против нынешней ситуации, против Донецка и Луганска.

Для США поддержание такого «тлеющего» конфликта тоже является не только приемлемым, но и благоприятным сценарием, уверен Ремизов. «В разрешении ситуации больше заинтересована, на мой взгляд, Москва. Но Москва продолжает занимать выжидательную позицию.

Изменится она или нет, многие ждут запуска «Северного потока – 2», что предположительно может расширить свободу маневра для российской дипломатии. Может быть, отчасти это верно, но в 2019 году на этот счет будет больше ясности, чем сейчас», – рассуждает эксперт.

Главным новым вызовом станет «дрейф» Белоруссии и Казахстана

Украина – это не единственный очаг конфликта, который представляет угрозу для России и через который давят на болевые точки России, полагает Ремизов.

«Другим таким очагом остается азербайджанский конфликт вокруг Карабаха. Нельзя исключать его обострение, в том числе в связи с таким сложным периодом в российско-армянских отношениях», – считает эксперт.

По его мнению, для Азербайджана возникает благоприятная возможность для того, чтобы «пошевелить угли в этом костре».

«Эскалация на данном направлении является, прежде всего, угрозой военным интеграционным структурам Москвы, потому что любая позиция – и поддержки Армении, и отказа от этой поддержки оказывается ударом по ОДКБ, – считает Ремизов. – Поддержка Армении оказывается ударом по ОДКБ из-за явного, резкого несогласия с такой политикой Казахстана и Белоруссии (среднеазиатских республик тоже, но в меньшей степени)».

Отказ от поддержки может девальвировать ОДКБ как структуру, предполагающую союзнические гарантии безопасности.

«Другая точка уязвимости Москвы – это Приднестровье, – указывает эксперт. – Здесь тоже ключи от управления конфликтом находятся в других столицах, у России мало рычагов воздействия на ситуацию и достаточно узкое пространство для маневра. На этом направлении тоже может происходить эскалация».

Неблагоприятно развиваются отношения с ближайшими союзниками – Белоруссией и Казахстаном, – высказывает опасения Ремизов.

«В обоих случаях мы видим геополитический дрейф в сторону от России. Казахстан все больше и больше дает понять, что видит себя частью тюркского мира, не скрывая своего раздражения по поводу многих элементов российской политики, начиная от Крыма и заканчивая Сирией», – полагает собеседник.

«И Лукашенко, и Назарбаев были у истоков у истоков интеграционных процессов на постсоветском пространстве... Но сегодня оба лидера сделали выбор в сторону дрейфа к иным центрам силы и влияния», – констатирует эксперт.

Этот геополитический дрейф Беларуси и Казахстана является ключевым долгосрочным вызовом на постсоветском пространстве, резюмирует Ремизов.

Авторы: Андрей Резчиков, Анна Кукушкина