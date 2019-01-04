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Китай резко снижает цены на бензин для поддержки экономики

23:32 4.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Китая в пятый раз подряд снижают розничные цен на бензин и дизельное топливо в условиях замедления национальной экономики, страдающей от торговой войны с США.

Как сообщает «Синьхуа», с начала 2019 года цена за одну тонну бензина и дизельного топлива внутри КНР уменьшится еще на 370 и 355 юаней соответственно.

Решение было принято Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР в связи с падением мировых цен на «черное золото».

В соответствии с действующим в Китае механизмом, если международные цены на сырую нефть изменяются более чем на 50 юаней и сохраняются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, на внутреннем рынке стоимость нефтепродуктов, включая бензин и дизтопливо, корректируется соответственно, пишет Finanz.ru.

Одновременно Народный банк Китая готовит новые меры по поддержке малого бизнеса.

Согласно новым нормативам Центробанка, к субъектам малого предпринимательства будут относиться компании, имеющие кредиты на сумму до 10 млн юаней (или 1,5 млн долларов).

Темы: Китай, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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05.01.2019, 02:21
Гость: .

это он и есть.
05.01.2019, 02:12
Гость: Раньше наши соловьево-киселевы

объясняли развитие экономики Китая дешевой рабочей силой, теперь будут объяснять дешевым бензином.
05.01.2019, 02:09
Гость: да уж

Тяжело нести бремя нефте-газовой державы. За эту тяжесть россияне и доплачивают на бензоколонках. Вот если бы мы не добывали, а закупали, тогда и бензин был бы копеечный.
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