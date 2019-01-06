Китайское чудо: Кремль не понял, что богатеть должен народ, а не олигархи

За 40 лет Пекин в своей уникальной борьбе с бедностью обогнал Россию навсегда

В конце 2018 года в Китае отметили 40-летие политики «реформ и открытости». Итоги сорокалетия ошеломляющие, явившие миру феномен китайского великого скачка к мировому лидерству.

Храм Неба в Пекине. Фото с сайта Pixabay.com

Как все начиналось

18−22 декабря 1978 года в Пекине прошел, как казалось многим, обычный пленум ЦК Компартии Китая. Третий пленум одиннадцатого созыва, вроде бы рутинное партийное мероприятие на фоне серых будней находившейся в сложной ситуации стране. Как вспоминают советские дипломаты, работавшие в то время в КНР и по долгу службы отслеживавшие все мало-мальски значимые события в стране пребывания, никто в посольстве СССР и в МИДе поначалу не понял исторического значения произошедшего. Лишь спустя месяцы в Кремле осознали всю глубину перемен, на которые решился названный позже «архитектором китайских реформ» Дэн Сяопин и его сподвижники.

А произошло с точки зрения Москвы страшное: поправ основы теории социализма, Китай решил внедрять элементы капитализма в экономику Поднебесной, сохраняя при этом в неприкосновенности политический и идеологический базис социалистического государства. В теории это формулировалось так: отказ от «продолжения революции при диктатуре пролетариата» и «классовой борьбы» как главной задачи, перенесение центра тяжести партийной работы на осуществление модернизации. Впоследствии эта линия была названа политикой «реформ и открытости» и строительством «социализма с китайской спецификой».

Основой для практической разработки реформаторских идей Дэн Сяопина стал утвержденный в середине 70-х годов курс «четырех модернизаций», преобразования в четырех областях: сельском хозяйстве, промышленности, армии, науке и технике. Это, так сказать, материальное содержание реформы. А идейное заключалось в «четырех основных принципах»: социалистический путь развития, демократическую диктатуру народа, руководство компартии, марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна.

Пару слов о «Великом кормчем». Его деятельность получила партийную оценку, которая закреплена в документах: больше положительную, чем отрицательную. И точка. Несмотря на разрушительные эксперименты, устроенные Мао, Китай не занялся посыпанием себя пеплом и разрушением памятников. Вместо копания в собственной недавней печальной истории страна бурно устремилась в будущее.

«Преимущества социалистического строя выражаются, в конечном счёте, как раз в том, что производительные силы при нём развиваются более быстрыми, более высокими, чем при капитализме, темпами, а на базе их развития непрерывно улучшается материальная и культурная жизнь народа. Социализм призван покончить с бедностью», — заявил Дэн. Легко сказать, но как это сделать?

На III Пленуме ЦК КПК было определено, что начальный этап реформ продлится до середины 21 века, когда страна войдет в ряд развитых держав и полностью покончит с бедностью. Эти планы ныне выполнены и перевыполнены.

Главной задачей политики модернизации КНР Дэн считал подъем производительных сил через учет материальных интересов разных слоев общества. А на практике китайское руководство начало с того, что от «народных коммун» в деревне перешли к семейному подряду, работающим на селе было отдано главное средство производства- земля. На смену уравниловки пришло распределение по труду. Были разрешены разные формы собственности, включая частную. Главнейшей движущей силой реформ стала наука и технический прогресс. Начали создаваться особые экономические зоны, куда буквально хлынул иностранный капитал, неся за собой современные технологии и методы управления. Пекин отошел от чрезмерной централизации власти, делегируя полномочия на места и укрепляя демократические социалистические институты самоуправления. Неслыханное ранее новшество.

Капитализм в одной отдельно взятой провинции

За этими сухими формулировками — личное мужество Дэн Сяопина и его сподвижников, решившихся нарушить тоталитарные традиции, пойти против социалистических догм, рискуя не только жизнями, но и стабильностью в гигантской стране, находившейся в экономической разрухе, раздираемой социальными противоречиями.

«Не важно, какого цвета кот — чёрный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей», — так по-простому Дэн объяснил китайцам новый поворот китайского развития. Фраза стала крылатой, превратившись в символ самых успешных за всю историю человечества реформ.

Политика «открытости» была призвана включить КНР в процесс глобализации, привлечь зарубежные капиталы, использовать достижения науки и техники, управленческий опыт с тем, чтобы, для начала избежать социально экономической катастрофы, которая грозила стране в результате экспериментов типа Большого скачка и Культурной революции и далее вывести страну на путь стабильного развития. И Китай начал бурно развиваться.

Идея Дэн Сяопина заключалась в том, чтобы, не меняя резко экономический уклад и тем более социально-политический строй, открыть ворота для вхождения страны в рыночную экономику и международное разделение труда. Для этого на территории Китая выделялись специальные районы, специальные экономические зоны (близкие к морским торговым путям) в которых вводился специальный режим хозяйствования. Он включал различные льготы для инвесторов: освобождение от налогов, разрешение на вывоз капитала, особый юридически статус предприятий и прочее.

Фактически в СЭЗ вводился рыночный капитализм, но под контролем Госсовета и КПК, а также местных властей. СЭЗ стали драйверами экономического роста Китая, площадкой для обкатки экономических моделей, источниками иностранных инвестиций и технологий.

Шэнчжень — витрина китайского экономического чуда. Показатели развития этой СЭЗ поразительны. Годовой товарооборот с 18 млн юаней увеличился до полумиллиарда. ВВП — 1,2 трлн юаней в год. Но и другие зоны — пример фантастического роста. Товарооборот Хайнаня рос темпами 16,8% в год и за 25 лет (с 1988 года, с момента образования) увеличился в 49 раз, объём финансовых доходов — в 50 раз, объём чистых доходов горожан — в 11 раз, объем чистых доходов сельских жителей — в 7 раз.

Так на практике реализовывались идеи архитектора китайских реформ и его соратников. Кстати, одну из СЭС создавал и развивал глава комитета Коммунистической партии Китая провинции Гуандун Си Чжунсюнь. Реформаторские усилия Си произвели неизгладимое впечатление на его сына Си Цзинпина, нынешнего лидера КНР.

И что теперь

С 1978 по 2017 годы среднегодовой номинальный рост ВВП составил 14,5% - беспрецедентный для мировой истории показатель. В результате доля КНР в общемировом объеме ВВП с 1, 8% в 1978 году выросла до 16% в 2017 году. За столь короткий срок КНР вышла на второе место в мире по номиналу ВВП и уступает лишь США. Но по данным Всемирного банка, ВВП КНР по паритету покупательной способности превышает ВВП США примерно на 3 трлн долларов. В 2017 году на Китай пришлось 27,8 процента мирового экономического роста, что больше доли США и Японии вместе взятых

В 1978 году внешнеторговый оборот Китая составлял 35,5 млрд юаней. За 39 лет этот показатель вырос в 782 раза, достигнув в 2017 году 27,79 трлн юаней. Китай стал крупнейшим в мире поставщиком и потребителем товаров и услуг. Уже сейчас Китай больше покупает, чем продает (импорт — 15,33 трлн юаней в 2017, экспорта — 12,46 трлн юаней). При этом КНР взяла курс на еще большее потребление. В 2018 году в Шанхае прошла грандиозная мировая выставка, посвященная исключительно импорту.

В Китае создана самая мощная в мире промышленность, которая производит почти четверть мирового объема. 6 из десяти крупнейших в мире компаний — китайские.

Самая крупная и самая эффективная мировая строительная индустрия — китайская. Китай создал гигантскую инфраструктуру и продолжает ее развивать, причем не только внутри страны, а и за рубежом в рамках глобальной инициативы «Один пояс — один путь». В КНР построена самая протяженная в мире сеть высокоскоростных железных дорог. По протяженности автодорог КНР уступает лишь США.

Китай из аграрной страны превратился в лидера научно-технического прогресса. В КНР созданы самые мощные и быстродействующие компьютеры, не поддающиеся перехвату квантовые системы связи. Китайская программа освоения космоса сравнима с американской и российской, включает строительство орбитальной обитаемой станции, лунные экспедиции, полеты к далеким планетам.

Но это все глобальная экономика, показывающая ведущую роль Китая, как драйвера мирового экономического развития. А что получает от этого почти полутора миллиардное население страны?

До начала реформ 250 миллионов жителей КНР были не в состоянии прокормить и одеть себя. Но уже через 25 лет после исторического пленума декабря 1978 года число китайцев за чертой бедности сократилось с 25 до 3 процентов населения. Появилось 250 миллионов человек, способных приобретать товары длительного пользования, средний класс.

Если в 1978 году ВВП КНР на душу населения составлял 381 юань, 2/3 от ВВП на душу населения Индии, то в 2017 году этот показатель в Китае вырос до 59 тыс. 660 юаней ($ 8800). За 40 лет претворения в жизнь политики реформ и открытости более 700 млн китайцев вышли из нищеты.

Стремительный рост экономики Китая позволил стране добиться выдающихся результатов в энергетике, транспортном сообщении, телекоммуникациях, науке, образовании, культуре, здравоохранении и инфраструктурном строительстве.

Ныне Китай движется к новой цели — построению общества средней зажиточности. По некоторым данным, в 2016 году средняя заработная плата китайца превысила российский показатель. По числу долларовых миллиардеров КНР намного превосходит Россию и уступает лишь США. Примечательно, что большинство крупнейших состояний сделано «с нуля», по большей части в области новых технологий и IT. Китайцы больше всех в мире покупают автомашин, электромобилей, компьютеров, телефонов, бытовой техники.

Практически любой китаец может позволить себе поездку по стране. Билет на скоростные поезда, которые курсируют между крупнейшими городами и регионами, стоит в среднем 500 юаней (5 тыс. рублей). 120 млн китайцев ежегодно отправляются в турпоездки за рубеж, где они тратят 100 млрд долларов в год.

Перечисление китайских достижений в различных сферах жизни заняло бы слишком много места и не доставило бы удовольствия ностальгирующей по временам СССР российской публике. На собрании, посвященном 40-летию политики реформ и открытости, председатель КНР Си Цзиньпин назвал произошедшие перемены «великой революцией в истории китайской нации». «Успехи, достигнутые за 40 лет, не упали с неба, не были дарованы по чьей-то милости, это заслуга всей партии, всего многонационального народа нашей страны, который отдал им силы, ум и мужество. За несколько десятилетий мы прошли путь индустриализации, на который у других развитых стран ушло несколько столетий. В руках китайского народа невозможное стало возможным. Мы всемерно гордимся китайским народом, сотворившим самое настоящее чудо».