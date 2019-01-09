Терминал по приему СПГ в Калининграде ждет печальная участь

Миллиардный проект на Балтике «отбить» не получится, пока есть «труба», но это - резервные мощности, которые сводят на нет транзитные риски

Запуск морского терминала по приему природного газа, с помпой открытого 8 января в Калининграде в присутствии президента Владимира Путина, породил немало вопросов.

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». Фото с сайта gazprom.ru

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, сейчас российский анклав получает газ исключительно через СПГ-терминал, а транзит российского газа по магистральному газопроводу Минск-Вильнюс, Каунас-Калининград временно прекращен.

Новый терминал, а также плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» производства южнокорейской компании Hyundai обеспечивают возможность получения 2,7 млрд кубометров газа в год, что с запасом перекрывает потребности региона. Стоимость проекта — 1 млрд долларов.

Газ, доставляемый по трубе, дешевле, чем получаемый через регазификационную установку из СПГ. По подсчетам «Ведомостей», полная автономия Калининградской области обойдется «Газпрому» дополнительно в 480 млн долларов в год.

«Мы понимаем, что доставка газа трубой является более экономически целесообразной… но для Калининградской области это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом сводят на нет все транзитные риски», — пояснил Путин смысл проекта.

Решение о строительстве калининградского терминала было принято в 2013 году после того, как Литва заявила о желании разорвать энергетическую зависимость от России. Тем не менее, сейчас литовская политическая элита как всегда дежурно напряглась.

На первый взгляд, диверсификация путей транзита действительно нужна. Однако, учитывая позицию Литвы и ее союзников по НАТО, их активное противодействие тому же «Северному потоку-2», России следует готовиться к военной защите морских путей доставки СПГ на Балтике.

Где гарантия, что Вильнюс в своей русофобии не пойдет по пути официального Киева с его пиратскими замашками в Керченском проливе? Смогут ли в этом случае российские моряки обеспечить свободу судоходства в жизненно важной для российского региона акватории?

— Россия в состоянии обеспечить безопасность поставок сжиженного газа через Балтику ровно в той степени, в какой она может обеспечить свою общую безопасность, — говорит капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. — Если мы в принципе способны отразить агрессию, обеспечить свою территориальную целостность, то значит, сможем защитить и порт в Калининградской области.

Но если начнется война, то, конечно, боевые действия там будут очень интенсивные и этот порт окажется под ударом. Придется задействовать систему ПВО. Это же все очень взрывоопасно — в случае прямого попадания все вокруг может снести. Но вообще-то, Россия правильно сделала, что построила этот терминал. Лучше поставлять газ, минуя всю эту «натовскую шушеру».

Житель Калининграда Михаил Костяев также считает диверсификацию транзита верным решением, но обращает внимание на особенности региона.

— Парадокс, но в Калининградской области есть города, в которых вообще нет газа. Например, в Балтийске, где расположена главная база нашего Военно-Морского флота. Так и не провели туда газ. Строят дома для военных с газовым оборудованием, а газа нет. Я их спрашивал, зачем такие квартиры покупать. Надеются, что когда-нибудь проведут. Забавно.

— Ну, вот Путин приехал, терминал запустил, проведут, наверное, газ и в Балтийск. Ведь в случае морской блокады со стороны НАТО защищать поставки СПГ придется военным морякам… А что об этом говорят простые калининградцы?

— Люди опасаются, что если мы перейдем полностью на СПГ, то цена на газ может подняться. Но, я думаю, этого не будет. Это подстраховка такая. Да и трудно представить, что такой крупный регион можно обеспечить только сжиженным газом. Даже технически — у нас же газовые сети под это просто не «заточены». Их делали под трубу из России.

— Были ли на вашей памяти какие-то перебои с поставками газа по трубе?

— Каких-то конкретных проблем, перебоев или задержек с поставкой газа в Калининградскую область из «большой» России не было. Но разговоры о том, что он идет через Литву, а значит, в случае чего она может как-то помешать, да, были.

Литва ведь по отношению к России всегда была и есть довольно агрессивна. Плюс это страна НАТО. Опять на что-нибудь обидится, перекроет нам клапан. Так что со стратегической точки зрения строительство терминала СПГ — разумное решение.

По той же причине сейчас идет подстраховка по электричеству.

— Поясните, пожалуйста…

— Литва заявила о намерении выйти из российской энергетической сети. А в Калининград электричество тоже поставляется по территории Литвы. Поэтому у нас сейчас построили две новые ТЭЦ, чтобы в случае чего иметь свое электричество. Люди протестовали, но, видимо, это нужно. Уже провели испытания, во время которых отключались полностью от Литвы.

— Символично, что регазификационную установку, пусть она и южнокорейского производства, патриотично назвали «Маршал Василевский». Он же воевал на Прибалтийском фронте, под его командованием советские войска брали Кёнигсберг…

— Да, в городе в некотором роде его культ. Площадь в центре города названа его именем.

По мнению директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, политическое значение калининградского проекта неизмеримо выше экономического.

— Проливы, узкие места еще можно перекрыть, но все море не перекроешь. На Балтике у нас есть военный флот и в Калининграде, и в Петербурге. Что касается действий Литвы, то она чуть раньше решила обезопасить себя от зависимости от российских энергоносителей и построила свой терминал СПГ. А Россия теперь построила свой. То есть, это общая тенденция сейчас. Каждый старается себя обезопасить.

— Что можно сказать об экономике калининградского проекта?

— Экономики в нем нет никакой. Это сделано чисто для подстраховки, чтобы в случае необходимости жители Калининградской области смогли бы выжить в режиме изоляции. Понятно, что в нормальных условиях литовский транзит будет спокойно работать, и этот терминал будет простаивать.

Надо понимать, что в Европе сейчас есть огромное количество терминалов по приему СПГ и все они загружены на 20−25%, так как газ из трубы дешевле. В Калининграде будет аналогичная история. Хотя не очень понятно, как это все будет амортизироваться. Как они спишут затраты? Но что-нибудь придумают.

Скорее всего, «Газпром» будет каким-то образом загружать этот терминал. Просто, чтобы не заржавел совсем, не потерял функциональность. Но это будут небольшие объемы.

— Стоило ли тратить на подобный проект 1 млрд долларов?

— Думаю, решение о строительстве принималось не на уровне «Газпрома». С точки зрения экономики концерну такой проект не интересен. Очевидно, руководство страны дало «Газпрому» поручение. Он его выполнил.

— Треть от этого миллиарда пошла на покупку южнокорейской регазификационной установки. Сами такие делать, получается, не умеем?

— До сих пор у России не было такой потребности. У нас свой газ, мы его по трубам и распределяем. А такие установки нужны тем, кто покупает СПГ. Ну, вот теперь в Калининграде понадобилась. Еще, может быть, на Камчатке такая будет. Туда будут приходить танкеры с СПГ с Ямала и перегружаться.

— В Калининград СПГ тоже с Ямала пойдет?

— Это может быть газ с Ямала, где работает НОВОТЭК, или газ «Газпрома». Когда «Северный поток-2» заработает, у него на Балтике будет небольшой портовый завод по сжижению газа. Этого требует технология. Этот газ и могут отправлять на терминал в Калининград.