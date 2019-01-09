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США пригрозили санкциями подрядчикам «Северного потока – 2»

09:24 9.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Власти США пригрозили ввести санкции против двух европейских строительных компаний, которые отвечают за укладку труб для газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила Handelsblatt со ссылкой на источники в бундестаге.

По информации издания, разработкой детального перечня ограничений занимается Госдепартамент США. Собеседники газеты отметили, что американские санкции будут нацелены на высокоспециализированные строительные компании — швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem.

Allseas в данный момент курирует порядка 90% всех работ по укладке труб, между тем Saipem уже выполнила свою часть задач.

Отмечается, что правительство ФРГ «с большой озабоченностью» смотрит на регулярные попытки Вашингтона остановить строительство газопровода, и на всех уровнях, вплоть до главы МИД Германии Хайко Мааса, пытается оказать влияние на США.

В середине декабря Палата представителей США приняла резолюцию, направленную против «Северного потока — 2». Конгрессмены потребовали ввести санкции в отношении компаний, причастных к проекту, и призвали правительства европейских стран отказаться от данного газопровода.

«Северный поток — 2» дублирует действующий трубопровод между Россией и Германией. Соглашение о прокладке двух новых ниток по дну Балтийского моря было подписано в сентябре 2015 года. Мощность нового трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Темы: США, Отношения России и США, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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09.01.2019, 13:29
Гость: Европеец

Пример Вы привкли неправильный.
Правильный пример бы был если бы американцы сделали больно самим подрядчикам. Но санкции (если будут) будут направлены на исключение этих фирм из бизнеса в Америке а это уже совсем другое дело. Никто не обязан дать работу этим фирмам в Америке если они помогают конкуренту Америки.
09.01.2019, 11:36
Гость: ???

Это не та честная конкуренция, которая должна быть при рыночной экономике, о которой нам твердили "российские" либералы.
Это имеет другое название- бандитизм.
Представьте,что двое соревнуются в беге, и вдруг к одному бегуну подходит дядя с кольтом и говорит, если побежишь быстрее соперника, я тебе ногу прострелю. Вот это и называется - "конкуренция" по американски.
Рано или поздно эти "исключительные" доиграются и их же методы, будут использованы против них. Как говорится - не рой яму другому- сам в нее упадешь.
09.01.2019, 10:23
Гость: Val to петя

петя, иди опохмелись и готовься к выборам. у тебя сильный конкурент - клоун!
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