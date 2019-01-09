США пригрозили санкциями подрядчикам «Северного потока – 2»

09:24

Власти США пригрозили ввести санкции против двух европейских строительных компаний, которые отвечают за укладку труб для газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила Handelsblatt со ссылкой на источники в бундестаге.

По информации издания, разработкой детального перечня ограничений занимается Госдепартамент США. Собеседники газеты отметили, что американские санкции будут нацелены на высокоспециализированные строительные компании — швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem.

Allseas в данный момент курирует порядка 90% всех работ по укладке труб, между тем Saipem уже выполнила свою часть задач.

Отмечается, что правительство ФРГ «с большой озабоченностью» смотрит на регулярные попытки Вашингтона остановить строительство газопровода, и на всех уровнях, вплоть до главы МИД Германии Хайко Мааса, пытается оказать влияние на США.

В середине декабря Палата представителей США приняла резолюцию, направленную против «Северного потока — 2». Конгрессмены потребовали ввести санкции в отношении компаний, причастных к проекту, и призвали правительства европейских стран отказаться от данного газопровода.

«Северный поток — 2» дублирует действующий трубопровод между Россией и Германией. Соглашение о прокладке двух новых ниток по дну Балтийского моря было подписано в сентябре 2015 года. Мощность нового трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.