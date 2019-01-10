«Потеряете союзника»: Лукашенко пригрозил Москве

22:35

Белорусский президент Александр Лукашенко хочет от России компенсацию за налоговый маневр в нефтяной отрасли

Этот маневр грозит Минску потерей миллиардов долларов.

Фото с сайта president.gov.by

Александр Лукашенко в четверг на совещании в Минске предупредил, что Россия может потерять единственного союзника на Западе, то есть Белоруссию.

«Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — цитирует Лукашенко belta.by.

Причина неудовольствия и угроз Лукашенко — налоговый маневр в нефтяном секторе России.

Лукашенко, напомним, настаивает на особых «союзнических отношениях» между Белоруссией и Россией, поскольку его страна является членом Евразийского экономического союза и Союзного государства России и Белоруссии.

Но в последнее время российский налоговый маневр стал камнем преткновения во взаимоотношениях России и Белоруссии. Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды под Новый год обсуждали эту проблему, но дальше создания рабочей группы дело не продвинулось.

Белоруссия как член Евразийского экономического союза может импортировать из России на льготных условиях 24 млн тонн нефти в год.

Но с 2018 года Россия заявила о намерении ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию, мотивируя это налоговым маневром и потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов из Белоруссии.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате стоимость российской нефти для республики увеличится, так как сейчас Белоруссия получает эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра лишится этой преференции.

Минск оценивает потенциальные потери из-за маневра в $10,8 млрд в течение шести лет, $310 млн в 2019 году (при стоимости барреля в $70), и настаивает на компенсации. По оценкам российского Минфина, нефтегазовая субсидия белорусам составляет $2 млрд в год.

Модернизируемся и сами выплывем

По словам Лукашенко, в 2019 году Белоруссия закончит модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов, после чего Минск сможет закупать нефть не только у России, но и у стран Прибалтики. «Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть», — уточнил президент РБ в четверг.

Он заверил, что для Белоруссии «не проблема заработать дополнительные 400 миллионов долларов» и таким образом компенсировать ожидаемые в этом году потери от налогового маневра.

«По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси — под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой», — отметил он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что Москва не отвергает возможность компенсации Минску потерь. «Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение — и один на один, и в составах рабочих групп», — добавил Лукашенко.

Лукашенко также считает, что разговоры об объединении Белоруссии и России в единое государство глупые и притянуты за уши. Они с президентом России Владимиром Путиным однозначно определили, что в повестке дня вопроса об объединении двух государств нет, отметил Лукашенко. По его словам, эти разговоры возникли на фоне ситуации с автокефалией украинской церкви.

По мнению белорусского лидера, слишком много в настоящее время «идет разговоров об объединении двух государств», также много появилось вопросов в связи с церковью на Украине об автокефалии церкви в Белоруссии. «Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — заявил он.

Никто никого не наклонит

По мнению Лукашенко, союз двух стран может развиваться только на равноправной основе.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — твердо сказал Лукашенко.

В конце прошлого года Лукашенко не менее жестко высказывался в адрес России в преддверии своего визита в Москву. О заявлял, что не будет больше называть Россию братским государством.

«Потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — цитировало агентство Белта президента Белоруссии.

Но Москва в ответ настаивает на партнерских, то есть, равновыгодных условиях с Белоруссией. Как пояснял в декабре первый вице-премьер Антон Силуанов, Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по компенсациям за налоговый маневр. Москва лишь высказывала готовность обсудить проблему поставок нефти.

«Нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь, вы наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно», — говорил Силуанов.

В потере доверия к Лукашенко со стороны Кремля и кроется, судя по всему, причина охлаждения отношений между странами. В первую очередь в сфере политики. В последние два года Лукашенко пытается вести независимую политику, разрешив, например, свободное пересечение белорусско-российской границы гражданами третьих стран. Он резко высказывался о покушении России на суверенитет республики («пинает в хвост и гриву»), о желании Кремля якобы инкорпорировать республику в состав России.

Хотя бюджетную составляющую тоже нельзя исключать. Экономический рост в России замедляется и лишних денег на поддержку лояльности братских режимов становится все меньше.