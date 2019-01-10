Трамп отказался от поездки в Давос из-за бюджетного кризиса

22:54

Президент США Дональд Трамп объявил, что не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за бюджетного кризиса в стране.

«Из-за непримиримости демократов в отношении безопасности границ и важности безопасности нашей нации я с уважением вынужден отменить свой крайне важный визит в Давос, Швейцария, для участия во Всемирном экономическом форуме», — написал Трамп в своем Twitter.

Он также выразил наилучшие пожелания и принес свои извинения организаторам форума.

22 декабря правительство Соединенных Штатов частично приостановило работу по причине отсутствия финансирования. Кризис назвали «шатдаун» (shutdown). Остановка работы правительства произошла после того, как представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться насчет параметров временного бюджета страны, пишут «Известия».

Трения возники в связи с несогласием демократов выделять средства бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. При этом Дональд Трамп настоял на том, что учреждения правительства останутся закрытыми, пока он не получит в бюджете строку «на стену».