Россия предложила Венесуэле план спасения экономики

20:35

Российские власти предложили Венесуэле план выхода из глубочайшего кризиса экономики.

В ноябре делегация российских чиновников во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком посетила Каракас и оставила свои предложения и рекомендации по стабилизации экономической политики. Если власти Венесуэлы прислушаются к российским коллегам, претворять эти меры в жизнь предстоит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который в четверг официально вступил в должность на второй шестилетний срок.

Издание The Bell ознакомилось с набором мер по спасению экономики Венесуэлы, их подлинность подтвердил федеральный чиновник. В пакете мер пять основных пунктов.

Первым делом Россия предлагает поддержать страдающее население, а для этого ввести безусловный базовый доход для домохозяйств. До 1 января 2019 года бензин для венесуэльцев был бесплатный. С нового года правительство намеревалось ввести рыночные цены на бензин, но при этом субсидировать топливо для граждан. Базовый доход, по мнению российских экономистов, — более эффективная мера по борьбе с бедностью. «Потратить живые деньги можно как на бензин, так и на нужды домохозяйства», — объясняет собеседник The Bell, знакомый с содержанием предложений.

Второй мерой российские чиновники предлагают отключить печатный станок, остановив финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии. В августе прошлого года Мадуро удалил пять нулей из валюты и перезапустил ее как «суверенный боливар». Но без каких-либо действий со стороны правительства по уменьшению дефицита бюджета валюта потеряла 95% своей стоимости по отношению к доллару. Банки уже отказываются принимать банкноты с двумя боливарами, самый низкий номинал, хотя они совершенно новые, писал The Economist.

Кроме того, российская делегация предложила Венесуэле провести налоговую реформу и, по примеру России, сделать упор на косвенное налогообложение вместо прямых налогов.

Четвертая мера — нарастить добычу нефти и максимально диверсифицировать экспорт.

Попытки Венесуэлы разрешить проблемы с гиперинфляцией и санкциями с помощью создания привязанной к нефти национальной криптовалюты El Petro российские эксперты дипломатично оценили позитивно — но использовать ее во взаимных расчетах не готовы, говорил глава делегации Сергей Сторчак.

Мадуро по итогам встречи с российской делегацией заявил, что надеется на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости страны. Готово ли правительство Венесуэлы в реальности выполнять рекомендации российских чиновников, неизвестно.

Но главное, что ему было нужно от России, оно получило после встречи Мадуро с Путиным в начале декабря: по итогам переговоров Мадуро заявил, что Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд — в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 тонн зерна.

Всего, по расчетам Reuters, правительство России и «Роснефть» начиная с 2006 года выдали Каракасу не менее $17 млрд кредитов. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA постепенно погашает эти долги, поставляя нефть, но экономический кризис ударил и по ней.

