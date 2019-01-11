Рубль назван самой недооцененной валютой мира

09:08

Влиятельный журнал The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой мира.

Данное издание с 1986 года высчитывает так называемый "индекс Биг Мака", который основывается на теории о паритете покупательной способности. Согласно данной теории обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах. Таким образом, разница в стоимости Биг Мака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.

Согласно изданию, рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом. В России Биг Мак стоит 110,17 рубля (1,65 доллара), тогда как в США - 5,58 доллара (или 373 рубля). Таким образом, разница актуальной стоимости Биг Мака составляет 70,4%, предполагаемая разница валютных курсоа равна 19,74%.

Отмечается, что год назад, в 2018 году, рубль был недооценен на 57%. При этом все мировые валюты остаются также недооценены по сравнению с долларом. Исключение составляют швейцарский франк, норвежская и шведская кроны. Швейцарский франк является самой переоцененной мировой валютой (18,7%), там Биг Мак стоит 6,5 франка (6,7 доллара)