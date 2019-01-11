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Рубль назван самой недооцененной валютой мира

09:08 11.01.2019
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Влиятельный журнал The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой мира.

Данное издание с 1986 года высчитывает так называемый "индекс Биг Мака", который основывается на теории о паритете покупательной способности. Согласно данной теории обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах. Таким образом, разница в стоимости Биг Мака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.

Согласно изданию, рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом. В России Биг Мак стоит 110,17 рубля (1,65 доллара), тогда как в США - 5,58 доллара (или 373 рубля). Таким образом, разница актуальной стоимости Биг Мака составляет 70,4%, предполагаемая разница валютных курсоа равна 19,74%.

Отмечается, что год назад, в 2018 году, рубль был недооценен на 57%. При этом все мировые валюты остаются также недооценены по сравнению с долларом. Исключение составляют швейцарский франк, норвежская и шведская кроны. Швейцарский франк является самой переоцененной мировой валютой (18,7%), там Биг Мак стоит 6,5 франка (6,7 доллара)

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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11.01.2019, 16:31
Гость: *

"За последние 10 лет наша валюта обесценилась в два раза по отношению к валюте Тайланда (!)", что вполне логично, поскольку российские туристы толпами едут в Таиланд и везут туда свои денежки, а не наоборот. Россияне скупают тайскую недвижимость, а не тайцы российскую.
Впрочем, структура экспорта Таиланда(данные только за 2016 нашел, сорьки) впечатляет:
Компьютеры - $18,1 млрд
Автомобили - $11,1
Интегральные схемы - $10,5
Для сравнения, экспорт российского хай-тека:
“По итогам прошедшего года Россия уверенно удерживает второе место в мире по объему военного экспорта. В прошлом году он превысил 15 миллиардов долларов"(с)ВВП, 23 марта 2017.
11.01.2019, 15:20
Гость: проф. Преображенский - stalker

Вайнштоки там.............вотчина финансирования либерасов... Фонды ? Сургута зависимы от них...Богданов ничего не может с этим поделать
Президент он ...........ранее своими наработками газпром...........
Вот и пошел мимо либерасоа...............в обход их
---------------
для КМ
Это если смотреть с личностно - территориальный позиции
11.01.2019, 13:51
Гость: stalker

"Рубль назван самой недооцененной валютой мира". Неужели. За последние годы девальвация рубля происходила уже три раза. Рубль просел не только к доллару и евро, но и ко всем валютам мира. Приведу один показательный пример. За последние 10 лет наша валюта обесценилась в два раза по отношению к валюте Тайланда (!). Рубль превратился в откровенно мусорную валюту, которая теряет уважение к своей устойчивости. И после этого мы хотим, чтобы иностранные инвесторы к нам пришли. Какая глупость. Заигрались ЦБ, Минфин и Минэкономразвития РФ.
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