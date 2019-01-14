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Великобритания создаст спецгруппу по борьбе с отмыванием денег из России

10:45 14.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, пишет немецкая газета Deutsche Welle со ссылкой на сообщение британского Минфина.

По данным издания, группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид. Также  в нее войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays.

Данная спецгруппа будет в первую очередь следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, а также Азии и Нигерии. По оценкам британского Минфина, общий объем финансовых преступлений в стране ежегодно составляет 14,4 миллиарда фунтов стерлингов (16,4 миллиарда евро).

Джавид заявил, что с «коррумпированными мошенниками, набивающими карманы "грязными" деньгами и ведущими роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан» будут бороться на всех фронтах.

МВД Великобритании планирует выделить спецгруппе 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза усилят борьбу с отмыванием денег. В частности, было заявлено о расследовании происхождения более 30 миллиардов долларов, которые через эстонский Danske Bank прошли в Европу из России и стран СНГ.

Темы: Великобритания, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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14.01.2019, 19:30
Гость: иван з.

Эти ребята и в самом деле высокопрофессиональные, знают толк в коррупции.
Вот просто навскидку.
"Барклиз" подкупил кучу сотрудников обанкротившегося "Лемон Бразерс" для приобретения по дешёвке миллиардных активов. Участвовал в отмывке доходов от детской порнографии.
Ллойд, уклоняясь от налогов, переводил в штаты сотни миллионов фунтов. Втихаря химичил с Ираном в обход санкций(тут я его поддержу). Один из директоров Ллойда два года назад присел на 15 лет за воровство у клиентов миллиарда фунтов.
Сантандер то в финансовых пирамидах участвует, то со счетами умерших клиентов химичит, то европейцев обувает на 55 млрд. евриков.
И это только малая доля скандалов.
Короче, в этой спецгруппе будет целая куча Фрэнков Абигнейлов, как в фильме Спилберга "Поймай меня, если сможешь". Через пару лет можно будет снять ремейк.
14.01.2019, 19:29
Гость: это

это близится конец спецоперации как ограбить Россию руками "россиян". деньги будут конфискованы и в Россию никогда не вернутся.
так что радоваться рано, да и поздно,... скажите спасибо...
14.01.2019, 18:33
Гость: славянин

С британцами шутки плохи. Их не испугаешь, как русских, повальными обвинениями в антисиметизме и фашизме. Придется этой воровской олигархии троцкистов лечь под британцев, притвориться безмозглыми амебами, попросить поощения, встать на колени.
\\\\\\\\\
Все то, что они троцкисты-космополиты сами любят предьявлять нам русским, заставляя каяться, обвиняя нас во всех смертных грехах которые они же сами совершили против русского народа.
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