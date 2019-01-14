Великобритания создаст спецгруппу по борьбе с отмыванием денег из России

10:45

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, пишет немецкая газета Deutsche Welle со ссылкой на сообщение британского Минфина.

По данным издания, группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид. Также в нее войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays.

Данная спецгруппа будет в первую очередь следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, а также Азии и Нигерии. По оценкам британского Минфина, общий объем финансовых преступлений в стране ежегодно составляет 14,4 миллиарда фунтов стерлингов (16,4 миллиарда евро).

Джавид заявил, что с «коррумпированными мошенниками, набивающими карманы "грязными" деньгами и ведущими роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан» будут бороться на всех фронтах.

МВД Великобритании планирует выделить спецгруппе 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза усилят борьбу с отмыванием денег. В частности, было заявлено о расследовании происхождения более 30 миллиардов долларов, которые через эстонский Danske Bank прошли в Европу из России и стран СНГ.