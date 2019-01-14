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Сбербанк второй раз за три месяца повысил ставки по ипотечным кредитам

11:19 14.01.2019
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам. В зависимости от типа кредита ставка выросла на 1 — 1,2 процентных пункта. Такое решение, говорится в заявлении кредитной организации, Сбербанк принял, «адаптируясь к рыночным условиям».

Предыдущий раз Сбербанк пересматривал ставки по ипотечным кредитам в конце октября, подняв их на 0,6 — 0,4 процентных пункта.

В январе ставки по ипотечным кредитам повысил другой крупный российский банк — ВТБ (на 0,6 процентных пункта).

Сбербанк и ВТБ вместе занимают две трети рынка ипотеки в стране, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные «Русипотеки» и ЦБ.

Темы: Банковское обслуживание населения в России, Ипотека в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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14.01.2019, 19:59
Гость: Получаю пенсию

на карту сбера. Одно время они достали смс спамом с предложением взять кредит под 19% годовых. Сообщения приходили дважды в неделю. Позвонил, отматерил открытым текстом. Через 3 дня прслали смс с извинением и спам прекратился. Вот так!
Вопрос: почему в России они предлагают кредит под 19% годовых, а в германии под 1% ???? Это сбербанк России или сбербанк Германии??? А так как Греф ездил отчитываться перед акционерами в Англию, то может это сбербанк Великобритании??? Непонятки!
Второй вопрос: почему они кредиты дают под 19%, а на вклады начисляют только 0,1% ??? А пенсионный вклад вааще без процентов!!! От жадности???
14.01.2019, 13:49
Гость: пенсионер

Вот он - долгожданный прорыв. Даешь ипотеку под 1000 % годовых. Слава либералам, героям слава.
14.01.2019, 13:07
Гость: хочу открыть свое дело

И вот эти воровские структуры называют себя либералами? А как же развитие страны. Доступные кредиты желающим заниматься бизнесом. Пойду пожалуюсь министру Браверману, почему в стране запредельные кредиты, не дают дышать начинающим бизнесменам.
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