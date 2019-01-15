Минфин и ФАС признали недопустимыми комиссии за внутрибанковские переводы

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Федеральная антимонопольная служба, министерство финансов и Центральный банк РФ направили в Правительство предложение уравнять стоимость внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

Как пишет газета, данное решение принято после анализа рынка денежных переводов физических лиц, который выявил "межрегиональную дискриминацию потребителей" со стороны банков, установивших разные комиссии за перевод в пределах одного региона и вне его. По мнению экспертов, больше всего от реализации предложения пострадает Сбербанк, доля в переводах которого составляет 94%.

Также ведомства в докладе Правительству предложили обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов (СБП) ЦБ, где максимальная комиссия за перевод составит не более трех рублей.

Как отмечает "Интерфакс", в Белом доме пока не дали официальный ответ на доклад.