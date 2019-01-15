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Минфин и ФАС признали недопустимыми комиссии за внутрибанковские переводы

07:11 15.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Федеральная антимонопольная служба, министерство финансов и Центральный банк РФ направили в Правительство предложение уравнять стоимость внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

Как пишет газета, данное решение принято после анализа рынка денежных переводов физических лиц, который выявил "межрегиональную дискриминацию потребителей" со стороны банков, установивших разные комиссии за перевод в пределах одного региона и вне его. По мнению экспертов, больше всего от реализации предложения пострадает Сбербанк, доля в переводах которого составляет 94%.

Также ведомства в докладе Правительству предложили обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов (СБП) ЦБ, где максимальная комиссия за перевод составит не более трех рублей.

Как отмечает "Интерфакс", в Белом доме пока не дали официальный ответ на доклад.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Министерство финансов РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС), Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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15.01.2019, 12:13
Гость: gvozd

это половина правды.
деньги Вообще в принципе НЕ Ваши.
это билеты центробанка и его собственность.
правительство Произвольным образом меняет их стоимость и правила доступности, правила обмена этих талонов на товары и услуги.
в реальности, вы вообще Ничем Не владеете - Вами Владеют.
15.01.2019, 10:49
Гость: Батун

Превосходный ход.
15.01.2019, 10:28
Гость: нужно разобраться

Хотелось,что бы Минфин и ФАС разобрались,почему в Ростове на Дону при оплате услуг местного водоканала в сбербанке взимается комиссия.При этом при оплате услуг других ресурсоснабжающих организаций в сбербанке комиссия не взимается.В чем причина?
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