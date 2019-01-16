Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира

21:05

Главные факторы достижения темпов роста российской экономики выше среднемировых и вхождение в топ-5 экономик мира - это трудовые ресурсы, инвестиции и рост производительности труда, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

"Это настолько сложно - добиться 3% роста в год, это сверхтяжелая задача. Многими нацпроектами она не решается", - подчеркнул Кудрин. "Нацпроектов недостаточно, чтобы выйти на те темпы экономического роста, которые выводят нашу экономику в пятую величину. Нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут экономический рост", - приводит его слова ТАСС.

"Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал, он не будет таким, как сейчас. Тем более у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов", - отметил глава Счетной палаты.

Таким образом, по его словам, трудовые ресурсы будут негативно влиять на экономический рост.

"Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", - сказал Кудрин.

Немаловажную роль будет играть и доверие к власти. "Достижения зависят в целом от политики, от ее последовательности. Целостность политики, создание доверия не всегда описывается показателями. Мы сейчас видим по опросам, что доверие не такое высокое", - сказал глава Счетной палаты.