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Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира

21:05 16.01.2019
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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Главные факторы достижения темпов роста российской экономики выше среднемировых и вхождение в топ-5 экономик мира - это трудовые ресурсы, инвестиции и рост производительности труда, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

"Это настолько сложно - добиться 3% роста в год, это сверхтяжелая задача. Многими нацпроектами она не решается", - подчеркнул Кудрин. "Нацпроектов недостаточно, чтобы выйти на те темпы экономического роста, которые выводят нашу экономику в пятую величину. Нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут экономический рост", - приводит его слова ТАСС.

"Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал, он не будет таким, как сейчас. Тем более у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов", - отметил глава Счетной палаты.

Таким образом, по его словам, трудовые ресурсы будут негативно влиять на экономический рост.

"Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", - сказал Кудрин.

Немаловажную роль будет играть и доверие к власти. "Достижения зависят в целом от политики, от ее последовательности. Целостность политики, создание доверия не всегда описывается показателями. Мы сейчас видим по опросам, что доверие не такое высокое", - сказал глава Счетной палаты.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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17.01.2019, 01:52
Гость: Петя

Правильно думали - тов. Кудрин хочет получить "инвестиции", что в переводе на русский означает продать всю промышленность иностранным "партнёрам". Иностранные-то хозяева и должны, по идее Кудрина, "наладить" русскую промышленность.
17.01.2019, 00:22
Гость: такс

Я так и не понял Габон мы перегоним по ВВП на душу населения или нет
17.01.2019, 00:10
Гость: советский инженер

А я думал - он опять будет предлагать капитуляцию перед западом. "Это настолько сложно - добиться 3% роста в год, это сверхтяжёлая задача% Вот читаешь Кудрина и так и видишь как правительство ну прямо обкакается от сверхтяжёлых усилий. А вот Примаков после дефолта добился роста более 10% в год и не спрашивал тяжело это или нет.
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