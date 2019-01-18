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Власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНР

07:23 18.01.2019
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Американские власти обсуждают вопрос о возможной отмене импортных пошлин на китайские товары, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

По словам газеты, власти США рассматривают отмену импортных пошлин на китайские товары, чтобы успокоить рынки, а также чтобы создать условия Китаю для более серьезных уступков в торговой войне. Идея принадлежит министру финансов США Стивену Мнучину, рассказали WSJ несколько источников, близких к обсуждениям. По их словам, целью является продвижение торговых переговоров и попытка заручиться поддержкой Китая при проведении более долгосрочных реформ.

С лета уже действуют 25%-ные пошлины США на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год (и ответные меры Пекина на них). С 24 сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала следующего года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

Темы: Отношения США и Китая, Экономика и финансы
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