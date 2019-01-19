]]> ]]>
Главная Экономика Новости

В Киеве признались в закупках российской нефти у Белоруссии

16:47 19.01.2019
Фото с сайта perta.ru
Материалы по теме:

Украина покупает российскую нефть через Белоруссию, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, это выгоднее, чем покупать топливо в Европе.

"У нас нефти нет — это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно. У нас альтернатива какая — закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?" — сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина".

В октябре прошлого года Россия заявила о прекращении поставок Белоруссии нефтепродуктов сверх потребностей страны, напоминает РИА Новости. Минск практически полностью обеспечивает себя продуктами переработки нефти, а излишки, закупленные в Москве, перепродает Киеву. Это стало одной из причин резкого скачка цен на топливо на Украине: по подсчетам специалистов, в некоторых областях рост составил до 22,7 процента.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины, Нефтегазовый сектор экономики в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.01.2019, 23:36
Гость: Батун

Чего там средний американец покупает ? Сколько литров бензина?
Трепло! В США бензин продают галлонами! А таперича пересчитай.
19.01.2019, 23:32
Гость: Всеволод

Сколько можно пережевывать одну и ту же тему про цену на бензин?
Уже давно всем объяснили, что высокая (относительно наших зарплат) цена на бензин в России специально сделана такой, чтоб изымать деньги из кошелька относительно успешных граждан, имеющих авто, в пользу более бедных.
Щас тут начнутся вопли, что эти деньги не достаются бедным, а идут в карман олигархов.
Ну так, и олигархи тоже не в накладе. Но и бедным пенсионерам тоже перепадает. А иначе бюджет не свести, и платить бюджетникам и пенсионерам нечего.
Вот так жизнь у нас устроена. А не нравится если, то поезжай туда, где устроено по другому - никто никого не держит.
Либо читай классиков марксизма-ленинизма, какое их мнение в таком случае. И, гланое, действуй, а подсчитывать и возмущаться толку нет.
19.01.2019, 23:23
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Таки, «средних россиян» априори нет. Есть бедные и богатые. Первых очень сильно больше. И пока выбираем так как выбираем, то первых будет прибавляться.
А ежели по топику, то Батька - красава! Раз креветок выращивает, то и бензин-нефть найдёт.
Все комментарии (16)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.