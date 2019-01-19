В Киеве признались в закупках российской нефти у Белоруссии

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Украина покупает российскую нефть через Белоруссию, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, это выгоднее, чем покупать топливо в Европе.

"У нас нефти нет — это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно. У нас альтернатива какая — закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?" — сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина".

В октябре прошлого года Россия заявила о прекращении поставок Белоруссии нефтепродуктов сверх потребностей страны, напоминает РИА Новости. Минск практически полностью обеспечивает себя продуктами переработки нефти, а излишки, закупленные в Москве, перепродает Киеву. Это стало одной из причин резкого скачка цен на топливо на Украине: по подсчетам специалистов, в некоторых областях рост составил до 22,7 процента.