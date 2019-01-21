ЦБ рассказал о реформе пенсионных накоплений

16:05

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что система индивидуального пенсионного накопления (ИПК) – это приоритетное направление работы ЦБ. ИПК будут формироваться за счёт отчислений граждан и денег работодателя, который сможет софинансировать взносы работника.

«Для экономики пенсионные накопления – это важнейший источник длинных денег. Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время внедрение индивидуального пенсионного капитала, который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений», – сказала Набиуллина в ходе парламентских слушаний «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов».

Система ИПК «понятна и проста», отметила глава ЦБ. «Это устойчивая и надёжная для граждан бизнес-модель», – добавила она.

ИПК будут формироваться за счёт отчислений граждан на будущую пенсию, а также за счёт работодателей, которые смогут софинансировать взносы своих сотрудников. И тех, и других ждут налоговые льготы, сказала Набиуллина.

ИПК будут защищаться системой гарантирования пенсионных накоплений, а управлять ею, по словам главы ЦБ, можно будет через онлайн-сервисы.

Новая модель ИПК создавалась Минфином и ЦБ, о её основных положениях рассказали в 2016 году. Система ИПК должна заменить и усовершенствовать замороженную до 2021 года накопительную пенсию, пишет РБК.

Согласно системе ИПК, граждане будут отчислять взносы из своей зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Их размер будет постепенно расти с 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет, то есть на 1 процентный пункт в год. Накопления будут принадлежать человеку, а не государству.

«Это деньги, которые будут работать на граждан», – говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», пишет РБК со ссылкой на источник.

Ранее планировалось, что система ИПК заработает в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года. Решение отложить обсуждение ИПК было связано с разногласиями в правительстве.

По словам Силуанова, законопроект о внедрении ИПК подготовлен, но его обсуждение было отложено в связи с реакцией граждан на пенсионную реформу. Теперь Минфин рассчитывает запустить систему ИПК в 2020 году.