Чубайс признал «победу» Захаровой в споре о причинах бедности россиян

21:17

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook с иронией признал «победу» официального представителя МИД Марии Захаровой в споре о причинах бедности россиян.

​«Восхищаюсь тем, как ловко Вы подменили прямо указанную мной дату — 15 лет назад (то есть 2003 год — год начала вашей работы чиновником) на 1998 — год экономического кризиса! Думаю, по способности к подтасовкам — Вы лучшая в своем поколении. Поэтому — заранее сдаюсь!» — написал Чубайс.​

Диспут Захаровой и Чубайса начался после того, как 16 января в ходе Гайдаровского форума глава «Роснано» заявил, что цены на электроэнергию в России в два раза ниже, чем в среднем в мире, что приводит к негативному расходованию энергии, напоминает РБК. При этом Чубайс подчеркнул, что вопрос повышения цены должен решаться взвешенно, поскольку «Россия — страна бедная».

Захарова не согласилась с ним и попросила Чубайса, который был и членом правительства, и ​топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, объяснить причины бедности значительной части россиян.

Чубайс в ответ напомнил, что покинул правительство более 20 лет назад. Он добавил, что при нем российская экономика укрепилась.​ «Когда вы начали свою работу [на госслужбе], экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», — подчеркнул он.

Захарова​ на своей странице в Facebook назвала этот ответ «пошлым и ошибочным». По словам дипломата, Чубайс не ответил на ее конкретный вопрос, заметив, что она «начала свою работу» осенью 1998 года.

К полемике, разразившейся между Анатолием Чубайсом и Марией Захаровой, присоединилась депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Она прокомментировала его призыв повысить цены на электричество в стране.

«Если сегодня провести хорошую декриминализацию во всех отраслях экономики, то и повышать цены для населения на электроэнергию не надо будет», - написала депутат.

Припомнила она Чубайсу и аферу с ваучерами в 1990-х годах и нарушения им правил финансирования и проведения операций с валютой.

«Грех не помериться ваучерами человеку, проводившему «знаменитые» реформы 90-х, а заодно и приватизацию. Действительно, в 1991 году мы были совсем «маленькими», как выразился Анатолий Борисович, но время идёт, сегодня мы значительно повзрослели и хорошо понимаем, что и как было тогда сделано», - отметила она.

Поклонская также, со свойственной ей иронией, выразила уверенность, что Чубайсу все равно на проблемы народа, и население страны в этом не сомневается, поскольку граждане «до сих пор делают запасы муки, гречки и сахара», пишет «Вечерняя Москва».

По мнению депутата, Чубайсу повезло, что его до сих пор не привлекли к ответственности за его «искрометную деятельность», что могло бы стать примером для многих других «радетелей за интересы народные».